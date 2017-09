Migranti, Tajani: Ue ci dia 6 mld per fermare rotta libica come fece con Erdogan

ROMA - Sul fronte della gestione dei flussi dei migranti «sono stati fatti dei passi avanti» «ma questo non significa che si è risolto il problema», ora si deve «lavorare con più velocità per trovare un'intesa in Libia. La stabilizzazione del Paese è importante e ciò può avvenire solo se si trova un'intesa tra Tripoli, Bengasi e le tribù del sud. Questo l'Europa lo può fare solo se si parla con una voce sola. A questo punto sarebbe un errore se l'Italia dicesse una cosa e la Francia un'altra». Lo afferma Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in una intervista al Messaggero.

Lavoro unitario

Per Tajani, serve un lavoro unitario e credo che la soluzione sia nel dare a Tripoli la guida politica del Paese e a Bengasi quella militare - osserva -. Inoltre, a suo avviso occorre lavorare con Niger e Ciad per fermare i flussi migratori di coloro che arrivano anche da altri paesi creando dei campi di accoglienza gestiti dall'Unhcr.

Finanziamenti

Per far questo bisogna che Bruxelles dia dei finanziamenti: «Sei miliardi. La stessa cifra che è stata usata per chiudere il corridoio balcanico va impegnata sul corridoio libico. Per la formazione, il consolidamento politico, la realizzazione di campi nel sud della Libia in Niger e Ciad, per la protezione militare dei campi servono stanziamenti rilevanti e nella gestione vanno coinvolte anche le Nazioni Unite», spiega Tajani. Per ora «l'Europa ha dato alcune centinaia di milioni, ma ora serve molto di più e occorre mettere sul tavolo la cifra usata per la Turchia», conclude Tajani.