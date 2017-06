Caporalato, Lega Nord: «Migranti usati come schiavi e i contribuenti pagano per loro»

RAGUSA – A Ragusa due imprenditori sono stati arrestati e un terzo è stato denunciato per sfruttamento della manodopera. Costringevano ben 26 lavoratori stranieri a lavorare dei campi oltre 8 ore al giorno per soli 3 euro l'ora. In nero. Senza alcun diritto. I richiedenti asilo erano stipati in case abusive e obbligati a vivere e a lavorare in condizioni disumane e degradanti. Non sono stati sottoposti ad alcuna visita medica, nonostante il lavoro fosse soggetto a un grande stress fisico e alle intemperie. In manette sono finiti Valentino Busacca, 31 anni di Comiso, e Angelo Busacca, 48 anni di Vittoria. Sono accusati in concorso di sfruttamento del lavoro previsto dalla nuova normativa sul caporalato. Il reato è ulteriormente aggravato dal fatto che il numero di lavoratori reclutati fosse considerevole e per il fatto di averli esposti a situazioni di grave pericolo per le condizioni di lavoro.

La scoperta della Squadra Mobile di Ragusa

Gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa, si sono appostati nei pressi dell’azienda agricola «Busacca» prima dell'alba e verso le ore 5,30 hanno visto arrivare le prime auto cariche di braccianti agricoli. Dopo aver atteso l'arrivo di tutti i lavoratori, verso le ore 8,30 i poliziotti hanno circondato l’azienda e hanno avviato i controlli scoprendo anche gli alloggi fatiscenti – costruiti all'interno del terreno dell'azienda per non essere visti dall'esterno - dove 15 dei lavoratori risiedevano in pessime condizioni igienico-sanitarie. La Lega Nord denuncia l'ennesimo caso di sfruttamento dei migranti per bocca del vicepresidente del Senato e responsabile organizzazione e territorio, Roberto Calderoli.

La rabbia della Lega Nord

«L'ennesimo caso di immigrati richiedenti asilo sfruttati come schiavi nei campi agricoli arriva dal ragusano, da Vittoria, dove una locale azienda agricola sfruttava il lavoro di 19 richiedenti asilo, che di notte soggiornavano regolarmente in un centro di accoglienza, per farli sgobbare nei campi in condizioni disumane a 3 euro l'ora», sottolinea Calderoli che poi si chiede: «E' per questo che il Pd, che in Sicilia è ancora il primo partito, incentiva e agevola l'arrivo di migliaia di richiedenti asilo ogni settimana: per fornire 'schiavi' ai caporali dell'agricoltura che magari poi votano per loro?». Oltre al danno, subito da questi immigrati che «diciamo di voler accogliere», c'è pure la beffa per i contribuenti «costretti a pagare 35 euro al giorno per ognuno di loro per poi farli lavorare nei campi come schiavi».