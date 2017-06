Papa Francesco incontra Mattarella al Quirinale: è il quinto pontefice a salire al Colle

ROMA - Alle ore 10.45 di questa mattina Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in auto, seguito da un corteo di altre rappresentanze, per recarsi al Palazzo del Quirinale, per la visita ufficiale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Pontefice, come ormai è consuetudine, ha percorso il breve tratto di strada tra il Vaticano e il Quirinale con l'utilitaria Ford Focus blu. Fanno parte del seguito papale il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, il sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato mons. Angelo Becciu; il vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma, il card. Agostino Vallini; l'arcivescovo di Perugia e neo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il card. Gualtiero Bassetti; il presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il card. Giuseppe Bertello; il prefetto della Casa Pontificia mons. Georg Gänswein; il reggente della Casa Pontificia mons. Leonardo Sapienza; il Nunzio apostolico in Italia mons. Adriano Bernardini e il consigliere di Nunziatura mons. Stefano Mazzotti.

La visita di Papa Francesco al Colle

Al suo arrivo al Palazzo del Quirinale, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica nel Cortile d'Onore. Dopo gli onori militari e l'esecuzione degli inni, Francesco e Mattarella hanno raggiunto lo studio del presidente, dove si sono intrattenuti in colloquio privato. Al termine del colloquio privato, nella Sala degli Arazzi è avvenuto lo scambio dei doni, la presentazione delle due delegazioni ufficiali e, successivamente, una breve sosta nella Cappella dell'Annunziata. Il Papa e il capo dello Stato si sono recati quindi nel Salone dei Corazzieri, dove hanno tenuto i loro discorsi.

Da Mattarella ad Angela Merkel

Infine, Papa Francesco e Mattarella si sono recati nei Giardini del Quirinale, dove hanno salutato circa 200 bambini invitati dalle zone terremotate del Centro Italia. Alle ore 12.45 circa il Papa lascerà il Quirinale per far rientro in Vaticano. Durante la visita al Quirinale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Francesco ha donato un'icona dell'arte russa dei secoli fine XVII-inizio XVIII (con interventi successivi), di autore anonimo, rappresentante i santi Pietro e Paolo. Mattarella ha invece donato a Francesco un fermaglio di piviale (una veste liturgica) in argento realizzato dal Nobil Collegio degli orafi ed argentieri di Roma. In risposta alle domande di alcuni giornalisti, la Sala Stampa Vaticana conferma inoltre che sabato 17 giugno la Cancelliera Angela Merkel sarà ricevuta in udienza privata da Papa Francesco.