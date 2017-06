Kyenge all'attacco della Lega: razzisti, dovrebbero andare a Lampedusa a lavorare per gli immigrati

ROMA - Tra l'ex ministro dell'integrazione Cecile Kyenge e la Lega Nord i rapporti, si sa, non sono mai stati buoni. Neppure la fine del suo ministero ha determinato un disgelo: tutt'altro. «Sono stata denunciata dalla Lega per diffamazione. Matteo Salvini mi ha querelato perché ho detto che la Lega è razzista», ha affermato la Kyenge a La Zanzara su Radio 24. «Lo ribadisco – dice la Kyenge – la Lega è un partito razzista, se non è razzista io sono bianca. Voi mi vedete bianca?». Ma la stessa vicenda della querela non è chiara: «Salvini dice che non ne sa nulla – aggiunge la Kyenge – e allora faremo una perizia sulla firma. Io ho la querela in mano e vedo la sua firma». In effetti, il leader della Lega, ospite il giorno precedente al programma radiofonico, aveva negato di aver mai presentato denuncia nei confronti della Kyenge. La quale, però, ha mostrato allo stesso Cruciani il documento, che recherebbe in calce la firma del segretario della Lega.

Lega razzista

La Kyenge ha così proseguito: «Comunque vedremo in tribunale, ma voglio ricordare che non ho mai denunciato nessuno per tutte le cose che mi hanno detto». E ha ribadito le parole che le avrebbero fatto guadagnare la denuncia: «Salvini è il leader di un partito che io definisco razzista. E Salvini è responsabile di un partito razzista. Bisogna iniziare ad infliggere sanzioni economiche a certi partiti per quel che riguarda il razzismo».

Leghisti a Lampedusa a lavorare con gli immigrati

Subito dopo, però, all'ex ministro viene un'altra idea. Parlando infatti dei leghisti "razzisti" ha dichiarato: «Ci sono le leggi, ma dovrebbero fare anche lavori socialmente utili. Magari andando a lavorare per gli immigrati a Lampedusa, così capiscono e si calano in quella situazione». E ora si aspetta la replica di Matteo Salvini.