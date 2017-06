L. elettorale, Meloni: patto scandaloso per un governo di inciucio. Italiani, non fatevi fregare

ROMA - E' una Giorgia Meloni sul piede di guerra quella che commenta le ultime mosse dei quattro principali partiti sulla legge elettorale: «trovo che sia scandaloso un patto nel quale in buona sostanza i quattro partiti principali si mettono d'accordo sulle liste bloccate", ha affermato la presidente di Fratelli d'Italiada Oristano, sottolineando che «questa legge è molto peggio del Porcellum». «È una legge - secondo Meloni - nella quale dicono che ci sono i collegi e le liste bloccate, ma sei lei nel suo collegio fosse candidato e fosse così amato dai suoi cittadini da arrivare primo non verrebbe comunque eletto lei, verrebbe comunque eletto prima di lei quello che hanno nominato le segreterie di partito. Dicono che questo sia il sistema tedesco. Forse quello della Germania dell'Est».

Legge vergognosa

Perchè il sistema tedesco, secondo Giorgia Meloni, è un sistema nel quale quando i cittadini scelgono nel loro collegio qualcuno, quel qualcuno viene eletto. «Quindi», prosegue, «è un sistema vergognoso e mi dispiace molto che ci siano interi pezzi di centrodestra che anche su quella proposta immaginano di costruire un futuro che, purtroppo, sembra essere quello di un altro governo di inciucio».

Contro un inciucio

«Noi ci batteremo contro questo - ha aggiunto Meloni - e i sondaggi dicono che la presenza stessa di Fratelli d'Italia nel prossimo Parlamento sarà la garanzia a che non si avranno i numeri per fare un inciucio. Gli italiani sappiano se non vogliono un altro governo Monti, Letta, Renzi, Gentiloni devono votare Fratelli d'Italia».

Italiani non fatevi fregare

La leader di Fratelli d'Italia ha quindi lanciato un monito agli italiani: «Italiani non fatevi fregare da chi dice di voler restituire la parola agli italiani e poi si accorda o tace sullo schifo delle liste bloccate nella legge elettorale», ha affermato. E ha spiegato: «Imporre all'Italia altri 5 anni di parlamentari nominati che non rispondono al popolo ma al capo, per Fratelli d'Italia non è tollerabile. Vogliamo votare subito e vogliamo che siano gli italiani a scegliere da chi farsi rappresentare e governare, non i partiti con un grande inciucio».