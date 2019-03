Facebook contro il «revenge porn», nuovo software per scovare immagini

ROMA - Facebook interviene nuovamente per contrastare il «revenge porn», la diffusione di immagini intime condivise senza autorizzazione. «Quando le immagini intime di una persona - afferma Antigone Davis, responsabile globale della sicurezza - vengono condivise senza il suo permesso può essere devastante. Per proteggere le vittime, per lungo tempo la nostra politica è stata quella di rimuovere le immagini intime non consensuali quando ci vengono segnalate e negli ultimi anni abbiamo usato la tecnologia del photo-matching per evitare che vengano condivise nuovamente».

Nuova tecnologia di rilevamento

«Per trovare questi contenuti più rapidamente - sottolinea Davis - e supportare al meglio le vittime, annunciamo una nuova tecnologia di rilevamento e un centro di risorse online per aiutare le persone a rispondere quando subiscono questo tipo di abusi. Trovare queste immagini va oltre il rilevamento della nudità sulle nostre piattaforme. Grazie all'apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale, ora siamo in grado di rilevare in modo proattivo immagini o video che vengono condivisi senza autorizzazione su Facebook e Instagram».

Persone appositamente formate

Questo significa «che possiamo trovare questi contenuti prima che qualcuno li segnali, il che è importante per due motivi: spesso le vittime hanno paura di ritorsioni, per cui sono restie a segnalare il contenuto stesso, o non sono consapevoli che il contenuto è stato condiviso. Delle persone appositamente formate del nostro team di Community Operations esamineranno i contenuti individuati dalla nostra tecnologia». Se un immagine o un video «viola i nostri standard della Comunità, lo rimuoveremo e nella maggior parte dei casi disabiliteremo anche gli account che condivideranno contenuti intimi senza autorizzazione. Offriamo la possibilità di fare appello se qualcuno ritiene che abbiamo commesso un errore».

Opzione di emergenza

«Questa nuova tecnologia di rilevamento - aggiunge la manager di Facebook - si aggiunge al nostro programma pilota gestito in collaborazione con le organizzazioni a sostegno delle vittime. Questo programma offre alle persone un'opzione di emergenza per inviare proattivamente e in modo sicuro a Facebook una foto che temono possa essere diffusa. Per impedire che la foto venga condivisa sulla nostra piattaforma, creiamo un'impronta digitale di quell'immagine. Avendo ricevuto un riscontro positivo dalle vittime e dalle organizzazioni di supporto, nei prossimi mesi amplieremo questo progetto pilota in modo che un maggior numero di persone possa beneficiare di questa opzione in caso di emergenza».