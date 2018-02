Social e «democrazia»: se volete votare state lontani da Facebook

ROMA - Alcune cose sono chiaramente negative per la democrazia: dittatori prepotenti, l'ascesa del fascismo, il dominio militare. E i social media? Nella convinzione quasi utopica che oggi possa ancora esistere qualche vago concetto di democrazia, i social network sono stati messi più volte al palo: su Facebook diverse organizzazioni russe hanno pagato pubblicità il cui scopo era di influenzare la corsa alla Casa Bianca. Pubblicità vista da 126 milioni di persone. E oggi tocca a noi, che siamo in piena campagna elettorale.

Sembra un brutto scherzo che proprio le stesse piattaforme in cui condividiamo foto di vacanze e video di cucina virale possano effettivamente danneggiare la democrazia proprio davanti ai nostri occhi. Ma questo è il tema dell’ultimo round di «Hard Questions» di Facebook, una serie di post in cui gli addetti ai lavori e i collaboratori esterni hanno esaminato alcune delle questioni più controverse che affliggono la piattaforma. Le domande sono state molte, tra cui se passare del tempo sul social network fosse dannoso, se dobbiamo temere la tecnologia del riconoscimento facciale e varie domande che guardano alla guerra online contro il terrorismo.

In teoria, una piattaforma come Facebook dovrebbe essere positiva per la democrazia. Per il prof. Cass R. Sunstein, della Harvard Law School, «tutto sommato i social network sono fantastici. Affinché le persone possano governare da sole, devono avere informazioni. Devono anche essere in grado di trasmetterle agli altri. Le piattaforme di social media rendono più facile tutto questo».

Il product manager del coinvolgimento civico di Facebook, Samidh Chakrabarti, scrive che i social media hanno reso più facile per le persone discutere di questioni, organizzare intorno alle cause e mantenere i leader responsabili. «Nel 2011, quando i social media hanno giocato un ruolo critico nella primavera araba in luoghi come la Tunisia, sono stati annunciati come una tecnologia per la liberazione», ha detto, salvo poi affermare che il clima politico è stato completamente cambiato nel 2016, con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. «che hanno portato alla ribalta i rischi di ingerenze straniere, notizie false e polarizzazione politica».

Il social network ha, di fatto, posto nuovi rischi per il sistema politico. Ma mentre il gigante dei social media comincia a mettere in discussione la propria influenza, altri si chiedono perché non abbiano fatto prima questa riflessione. Il controllo di Facebook su ciò che vediamo, sentiamo ed esprimiamo è impareggiabile nella storia umana, e senza un'adeguata responsabilità pubblica, questo tipo di potere non può essere positivo per la democrazia.

Recentemente l’attore americano Jim Carrey ha deciso di chiudere il suo account Facebook invitando i suoi fan a fare lo stesso. Secondo l’attore americano, il social media di Paolo Alto avrebbe accettato finanziamenti dalla Russia il cui scopo era di influenzare la campagna presidenziale 2016. Ma il caso di Jim Carrey è solo l’ultimo di una lunga serie. La scorsa settimana, in un importante discorso per celebrare il centenario del suffragio delle donne nel Regno Unito, il primo ministro inglese Theresa May, ha dichiarato che non solo i comportamenti abusi su Facebook sono una minaccia alla democrazia, ma che il governo inglese pubblicherà presto un nuovo codice di condotta sui social media per fissare nuove regole e un rapporto di trasparenza.

Anche la scomparsa delle notizie dall’home page - a favore dei contenuti più personali - potrebbe essere un danno per la democrazia. In un mondo in cui una marea crescente di regimi autoritari costruisce seguaci e si promuove attraverso gli strumenti sociali senza lo strato mediatore della fastidiosa stampa, l’accesso alle informazioni stesse è veicolato e limitato. L' anno scorso, quando Facebook ha sperimentato i cambiamenti del suo algoritmo di notizie in sei piccoli mercati - Guatemala, Slovacchia, Serbia, Sri Lanka, Bolivia e Cambogia - le organizzazioni giornalistiche hanno visto la loro portata cadere di più della metà. Il giornalista serbo Stevan Dojcinovic, scrivendo sul New York Times, ha accusato Zuckerberg di aver trattato le fragili democrazie come laboratori per i suoi esperimenti sociali. «Gli esperimenti arbitrari di Mark Zuckerberg sono pericolosi. I principali canali televisivi, i quotidiani tradizionali e i punti vendita organizzati gestiti dalla criminalità non avranno problemi ad acquistare annunci Facebook o a trovare altri modi per raggiungere il pubblico. Sono le piccole organizzazioni alternative a soffrirne», ha scritto.

Molto più allarmante è stato l'uso dei social media da parte del presidente filippino, Rodrigo Duterte, per costruire il proprio seguito e poi sistematicamente schiacciare i suoi avversari, spesso usando le stesse tattiche dell'Agenzia di Ricerca Internet (il caso della Russia, ndr.) per sferzare l'opposizione ai suoi avversari e annegare le notizie negative.

(Facebook)

Da qualche giorno sui profili Facebook italiani o degli italiani che abitano all’estero, è iniziato a comparire «Punti di vista», lo strumento che mette a confronto le posizioni dei principali partiti politici su questioni chiave legate al voto. A scanso di strumentalizzazioni, le informazioni incluse nella sezione sono state fornite dagli stessi partiti politici, che hanno compilato nei giorni passati le categorie della sezione Temi presente sulle loro Pagine Facebook (definite insieme al Censis, il principale centro di ricerche socio-demografiche italiano, e all’International Center on Democracy and Democratization della Luiss). Nel corso delle prossime settimane, Facebook lancerà anche la funzionalità chiamata «Candidati», per aiutare le persone ad entrare in contatto con i candidati e i partiti della loro circoscrizione.

Forse Facebook si è pentito e vuole redimersi. Ma se volete votare con un minimo di consapevolezza, il 4 marzo, non guardate Facebook.