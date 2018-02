Jim Carrey se n'è andato da Facebook e dovremo farlo anche noi

ROMA - Jim Carrey ha deciso di chiudere il suo account Facebook invitando i suoi fan a fare lo stesso. Secondo l’attore americano, il social media di Paolo alto avrebbe accettato finanziamenti dalla Russia il cui scopo era di influenzare la campagna presidenziale 2016.

Recentemente Facebook ha ammesso la cosa per la quale diverse organizzazioni russe hanno pagato pubblicità il cui scopo era di influenzare la corsa alla Casa Bianca. Pubblicità vista da 126 milioni di persone. Carrey ha anche annunciato di aver messo in vendita le azioni di sua proprietà di Facebook invitando altri investitori a fare lo stesso. «Facebook non sta facendo ancora abbastanza per rimediare al suo comportamento scorretto: per questo incoraggio tutti gli altri investitori che hanno a cuore il nostro futuro di fare lo stesso #unfriendfacebook», ha scritto su Twitter.

Ma l’invito non si è fermato qui. Attraverso un comunicato inviato a una stazione tv americana, Carrey ha aggiunto che gli utenti di Facebook «dovrebbero pretendere più controlli da parte dei proprietari di social media. La facilità di accesso alle diverse piattaforme dovrebbe essere regolata in maniera molto più responsabile. Gli investitori dovrebbero trasformarsi in attivisti: il mondo ha bisogno di capitalismo con una coscienza. Perché mentre l’America ha potuto per molto tempo contare su un vantaggio geografico evidente, ora i social media permettono cyber-ponti di cui si avvalgono persone che non coltivano i nostri stessi interessi e noi glielo permettiamo. Nessun muro potrà mai proteggerci, in questo senso».