Se la tua azienda ti paga lo stipendio in Bitcoin

TOKYO - Come la prendereste se la vostra azienda decidesse, improvvisamente, di pagarvi il vostro stipendio in bitcoin? E’ quello che dovrebbe succedere a partire dal prossimo febbraio alla giapponese GMO Internet, azienda che si occupa di servizi finanziari. Impresa si è posta un tetto di 100mila yen, al momento pari a 750 euro circa. L’obiettivo è far capire meglio ai propri dipendenti come funziona la valuta virtuale.

La misura sarà volontaria, infatti, solo i dipendenti che lo desiderano potranno ricevere una parte del loro salario in bitcoin. I dipendenti coinvolti saranno 4mila, quelli facenti parte della sede centrale. E potranno scegliere quale parte del loro stipendio mensile ricevere in bitcoin, da un minimo di 10mila yen (88 dollari) e un massimo di 100mila (882 dollari). OGM ha, inoltre, riferito che offrirà un incentivo per coloro che aderiranno al nuovo sistema salariale, con un bonus del 10% della quantità di bitcoin selezionata.

La società di tecnologia, si è unita alla baldoria bitcoin lo scorso maggio con l'apertura di uno scambio, GMO-Z.com Coin, che è stato poi ribattezzato come GMO Coin. Nel mese di settembre, OGM ha annunciato che avrebbe investito 3 milioni di dollari in bitcoin minerario - il processo per ottenere la moneta attraverso potenti computer - a partire dalla prima metà del 2018. Secondo l’azienda, il bitcoin diventerà una valuta universale, disponibile per chiunque a livello globale, portando a una «nuova zona economica senza confini».

Ma non tutti sono così ottimisti sull'aumento delle valute digitali. Un numero crescente di esperti ha messo in guardia da un potenziale effetto bolla. All'inizio di questa settimana, l'economista premio Nobel Robert Shiller ha paragonato il bitcoin a un «contagio» con rapide fluttuazioni dei prezzi che riflettono l’«intensità dell'epidemia».