Su Oval arriva la Bitcoin Generation

Non è un segreto che le criptovalute siano già profondamente popolari e possano diventarlo sempre di più, impattando sulle modalità di scambio di valore a livello globale. Secondo un recente documento della multinazionale bancaria statunitense Citi, il 2021 potrebbe essere l'anno nel quale il Bitcoin diventerà la principale valuta nel commercio internazionale.

Per questo motivo, Oval - l’app che ha reso la finanza semplice, smart e inclusiva - ha rilasciato Bitcoin Generation, il nuovo prodotto d’investimento ETN in app, che segue l’andamento dell’ETF (Exchange Traded Fund) di Purpose Investments sul Bitcoin.

Con questa novità, l’azienda ha voluto soddisfare la precisa richiesta della propria community di poter investire in questo segmento di mercato, oggi molto richiesto. Tuttavia, investire in Bitcoin non è la stessa cosa che farlo in Borsa. È un meccanismo non ancora del tutto regolamentato a livello governativo, che richiede strumenti dedicati - come i wallet virtuali crittografati - ed è piuttosto complesso da gestire, soprattutto per chi non è esperto in materia.

Si investe a partire da 10 euro

La soluzione di Oval rappresenta un modo agile per scommettere sull’andamento della più importante criptovaluta al mondo. Nel concreto, si tratta di investire su un ETF Bitcoin di Purpose Investments, tramite l’uso di certificati ETN che ne seguono l’andamento. In questo modo si accede a una porzione del fondo che segue il Bitcoin e che a sua volta ne segue la performance, comprando l’attività sottostante. Nonostante l’ETF sia emesso in dollari statunitensi, con Bitcoin Generation la valuta è l’Euro e non si è soggetti a rischi di cambio poiché è l’emittente, SmartETN, a gestire i costi di cambio valuta.

«Il 2021 sarà un anno pieno di sorprese per i nostri utenti. Dopo essere diventati Sostituto d'Imposta, abbiamo deciso di aggiungere un nuovo tassello alla nostra offerta, portando nella sezione Invest uno dei prodotti più richiesti dalla nostra Community, senza però dimenticare la filosofia di investimento propria di Oval, che si basa su diversificazione e ottica di medio-lungo periodo», dichiara Benedetta Arese Lucini, CEO di Oval.

Per iniziare a investire è sufficiente una somma minima di 10€, con la possibilità di impostare incrementi settimanali ricorrenti della cifra minima di 1€, grazie alle Regole Smart di Oval.

Fedele alla missione aziendale di rendere il mondo della finanza accessibile a tutti, questo prodotto d’investimento non prevede commissioni fisse sull’asset, così l’utente può continuare a investire con piccoli e regolari importi.

Nel 2021 Oval agisce come sostituto d’imposta per gli utenti residenti in Italia e i nuovi investitori possono aderire al Regime Amministrato attraverso l’app.