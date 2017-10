Perchè le criptovalute saranno presto ovunque (nella realtà)

NEW YORK - E’ un periodo che Bitcoin, Ethereum e le tecnologie basate sulla Blockchain sono sulla bocca di molti, media in primis. Le cosiddette ICO (Initial Coin Offering) sono in grado di raccogliere milioni in pochi minuti e ogni giorno viene annunciata una nuova iniziativa con sempre più crescente pubblicità. Sarebbe logico aspettarsi che le criptomonete siano di fatto come una ‘moneta’ tradizionale. Al momento, tuttavia, non è esattamente così.

Come le criptomoneta diventano mainstream

In questo momento, tua nonna (molto probabilmente) non sta scommettendo su Ethereum con i suoi più cari amici. Anche l’acquisto di una pizza fumante con una criptomoneta suona come una vera e propria fantascienza. Il fatto è che le persone al di fuori di quella stretta, ma piccola community che si occupa di criptovalute, neppure sanno dell'esistenza di possibili e scambiabili monete virtuali. Che il settore sia sconosciuto, però, non significa che presto non possa diventare davvero mainstream. Ad ogni modo, non vedrete queste possibilità diventare realtà fino a quando la tecnologia non diventerà utile nel mondo reale. Come? Quando potrete pagare un caffè o un giro di taxi in cripomoneta senza bisogno di una laurea (o di un master) allora vorrà dire che la tecnologia sarà diventata particolarmente standard.

Come la sharing economy ha cambiato il mondo

Quando le criptovalute saranno nella vita quotidiana, le transazioni tradizionali non saranno misurate in milioni di dollari, ma in miliardi. L’esplosione mondiale della sharing economy mostra come le cripotomonete possono diventare ‘mainstream’. Alcune aziende stanno già cambiando il modo in cui svolgono le cose all’interno di questo settore, prendendo prodotti e servizi già esistenti e trasformandoli in opportunità economiche per milioni di persone. Nel suo settore, ad esempio, Uber ha trasformato il modo in cui il mondo pensa di viaggiare in auto. Dando, inoltre, a molte persone la possibilità di generare un nuovo reddito. Con queste aziende, di fatto, è molto semplice iniziare a lavorare e farlo alle proprie condizioni. Ed è per questo che il loro business è letteralmente esploso. lo stesso vale, ad esempio, per Airbnb. Aziende come Uber e Airbnb non cambiano solo ciò che pensiamo del mondo, ma il mondo stesso.

Il mercato delle app consumer

Come è possibile fare lo stesso discorso per le cripovalute? Le imprese dovranno sviluppare strategie basate su principi di mercato comprovati per avere successo. Vale a dire che dovranno consentire agli sviluppatori di app di tutto il mondo di integrare rapidamente e facilmente le criptovalute nelle loro applicazioni. Il mercato delle applicazioni consumer è il punto di partenza ideale per portare le criptomonete nel mondo reale. Secondo un recente studio condotto da ‘We Are Social’, oltre la metà della popolazione mondiale si connette ora a internet con uno smartphone, generando oltre il 50% del traffico internet. Complessivamente 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano costantemente software per i consumatori di massa.

Open Money

Benchè gli sviluppatori, al momento, non abbiano gli strumenti per rendere possibile questa visione, un’azienda americana, la Open Money, sta ponendo le basi affinché questo possa verificarsi nel breve tempo. Questa piattaforma fornisce l’infrastruttura tecnologica che integrerà le transazioni in criptovalute in applicazioni pratiche e quotidiane. Costruito dagli sviluppatori e per gli sviluppatori, con questa soluzione, non sarà necessario partire da zero. I developers possono sfruttare un'infrastruttura consolidata per trasformare le loro app di successo nel mercato della criptovaluta, permettendovi, un domani, di pagare la vostra pizza in criptomoneta. Il mercato delle app potrà essere quindi rivoluzionario e portare le monete virtuali nelle ‘mani’ di tutti, nonni compresi.