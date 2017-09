Pazzi per le startup dell'AgriFood Tech: 4,4 miliardi raccolti nella prima metà del 2017

NEW YORK - Con investimenti in startup in fase early-stage cresciuti del 6%, il settore della tecnologia alimentare sta registrando un vero e proprio boom. Nel primo semestre di quest’anno, gli investimenti hanno raggiunto la cifra di 4,4 miliardi di dollari, con finanziamenti di serie A che hanno sfiorato il record di 660 milioni di dollari.

Un’opportunità per le imprese

I numeri arrivano da AgFunder, una piattaforma di investimenti online per le tecnologie agroalimentari basata a New York. Secondo la società, l’attuale settore agroalimentare è ampiamente inefficiente. Con le crescenti richieste e vincoli che le vengono imposti - tra cui il cambiamento delle preferenze dei consumatori, l' aumento della popolazione, il cambiamento climatico, il degrado ambientale e i rifiuti - esiste un'opportunità per gli imprenditori di creare nuove efficienze utilizzando i più recenti software, intelligenza artificiale, biotecnologie, IoT e robotica.

Gli investimenti in food delivery

Mentre il numero totale di operazioni è sceso a 369 a causa del calo dell'attività di seed-stage, quelle di grandi dimensioni hanno aumentato il taglio medio di investimento. Il più grande è stato il miliardo di dollari in finanziamenti per il Chinese Restaurant Marketplace, raccolto prima di acquisire il motore di ricerca di food delivery Baidu. Importante interesse anche per le startup del food delivery, con un aumento di 2,7 miliardi di dollari. Le tecnologie agricole hanno raccolto 1,1 miliardi di dollari, con un’impennata del 56% nella crescita su base annua e nuovi sistemi agricoli hanno generato ben 198 milioni di dollari con un aumento del 36% rispetto alla prima metà del 2016.

La vertical farming

Nella fattispecie, a registrare una copiosa impennata, è stato il mercato della vertical farming che per il Global Market Insights varrà ben 13 miliardi di dollari entro il 2024. In particolare, il mercato, sta vedendo una rapida crescita nel settore dell’agricoltura indoor a causa dell’avvento delle luci LED e di meccanismi di crescita come l’aeroponica. Basso costo del lavoro, ubicazione delle aziende agricole verticali più vicine alle basi di consumo, accessibilità ai prodotti freschi, zero uso di pesticidi, sono la chiave di volta per una crescita sempre più esponenziale del settore. A livello tecnologico, fino al 2024, l’idroponica continuerà a detenere la principale fetta di mercato. Ci si aspetta, comunque, una rapida inversione di tendenza verso l’aeroponica, facilitata dal minore utilizzo dell’acqua, dal crescente interesse dei consumatori verso le colture indoor e soprattutto dai ridotti spazi all’interno delle città urbane. Per quest’ultimo motivo, in particolare, nel 2024, la quota di coltivazioni in ambienti interni come magazzini, container marittimi e aree di parcheggio, rappresenterà oltre il 70% del totale.

I marketplace e l’allevamento di insetti

I markeplace nel settore agroalimentare hanno raccolto il 7% dei finanziamenti per un totale di 301 milioni di dollari. Gli investimenti nella categoria sono aumentati del 2,488%, mentre il numero di operazioni è cresciuto del 42% su base annua. In crescita anche gli investimenti nei nuovi sistemi di allevamento per produrre prodotti agricoli e biologici, tra cui l’allevamento di insetti e l’agricoltura ad ambiente controllato per cui le startup hanno raccolto 198 milioni di dollari durante la prima metà del 2017, con un aumento del 560% rispetto all’anno precedente. Il più grandi finanziamenti si sono registrati per Protix, allevamento di insetti che ha raccolto 50 milioni di dollari e per AeroFarm, azienda agricola indoor che ha raccolto ben 34 milioni di dollari.