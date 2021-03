Festa del papà: tre idee regalo hi-tech plurigenerazionali

Il 19 marzo si avvicina e per l’occasione Wiko, brand di telefonia franco-cinese, propone una serie di idee regalo hi-tech per festeggiare i papà. Tutte le proposte sono contraddistintine da una feature comune - autonomia long lasting - per regalare ai propri genitori un device che sappia «alimentare» le loro passioni, renderli sempre più autonomi dal punto di vista tecnologico e grazie al quale non sentirsi mai lontani, anche se distanti.

Sotto i 50 euro

WiBUDS Pocket - Per il papà sempre on-the-go ed eco-friendly

Con i nuovi auricolari wireless, il papà diventa (ancora più) multitasking. La giornata prende il ritmo della sua playlist del cuore e grazie ai comandi intuitivi è possibile fare lo skip da un brano all'altro, con un semplice tocco, o rispondere alle chiamate continuando ad avere le mani libere anche mentre fa la spesa o si sta allenando. C’è di più i WiBUDS Pocket sono anche leggerissimi (4 grammi l’uno), ergonomici, compatibili con qualunque dispositivo Android o iOS via Bluetooth® 5.0 e garantiscono fino a 16 ore no-stop di autonomia con una sola carica. La custodia funge anche da stazione di ricarica e permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia. Senza dimenticare che il packaging rinnovato, concepito all’insegna dell’ecosostenibilità, è 100% riciclabile, a tutela dell'ambiente.

Prezzo suggerito al pubblico: 29,99€. Disponibile in esclusiva sull’e-store Wiko: www.wikomobile.com

Sotto i 100 euro

Y61 - Per il papà baby boomer dall’animo «smart»

Chi l’ha detto che essere un papà 4.0 è complicato? Grazie alla modalità Simple Mode supportata dall’Y61 è possibile organizzare in un’unica schermata le app e i contatti preferiti, ma anche le impostazioni così da avere sempre tutto a portata di mano senza dover chiedere aiuto ai propri figli! E con la batteria da 3000 mAh, l’autonomia è assicurata. Il display widescreen da 6» in formato 18:9, inoltre, rende la visualizzazione delle immagini ancora più chiara e luminosa da ogni angolazione e il design ergonomico regala massimo comfort e maneggevolezza. E con l’implementazione di Android™ 10 Go Edition c’è tantissimo spazio per archiviare tutte le foto più belle di figli e nipoti, senza rinunciare a velocità e sicurezza. Con l’Y61 l’album di famiglia si fa «tascabile»!

Prezzo suggerito al pubblico: 89,99€. Inclusi nella confezione cover trasparente e film protettivo per il display.

Sotto i 150 euro

Wiko View5 - Per il papà che ha sempre tutte le risposte e non si «stanca» mai

Se il motto del vostro papà è «Don’t stop me now» View5 gli offrirà un ulteriore boost di energia grazie ai 5000mAh della batteria che garantiscono fino a 3 giorni e ½ di autonomia con una sola carica, certificati da SmartViser. E con il Full O display senza cornici in formato 20:9 con risoluzione HD+ rivedere i goal della squadra preferita sarà una esperienza ultra-immersiva, (quasi) come allo stadio! Mentre con la Quad Camera da 48 MP con funzionalità AI immortalare e condividere i traguardi del proprio figlio sarà un gioco da ragazzi. E per aiutare i figli con l’ultima ricerca? Basta un click sul tasto integrato di Google Assistant per avere tutte le risposte.