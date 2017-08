The Adecco Group e Hype insieme per i pagamenti digitali

MILANO - The Adecco Group e Hype hanno siglato un accordo grazie al quale tutti i lavoratori della società leader nel mondo nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, sia diretti che esterni, potranno effettuare pagamenti in tutte le circostanze della vita quotidiana direttamente dal proprio smartphone, accedere a scontistiche, convenzioni e misure di sostegno al reddito, grazie alla The Adecco Group Card by Hype, l’app collegata ad una carta di pagamento messa a punto dal Gruppo

Banca Sella.

Servizi, industria e negozi

The Adecco Group Card by Hype sarà disponibile per gli oltre 2mila dipendenti diretti del Gruppo e gli oltre 80mila lavoratori in somministrazione, di cui oltre 7mila a tempo indeterminato. In particolare i possibili fruitori della novità provengono in 50mila dal settore produzione, industria, logistica, 10mila dal settore ristorazione e alberghiero, 6mila dal commerciale, vendite, marketing. Con questa innovazione, The Adecco Group vuole dimostrare concretamente di essere sempre di più al fianco dei propri lavoratori in ogni momento della loro vita personale e lavorativa, garantendo loro gli strumenti per determinare la propria continuità professionale, vantaggi specifici per la sfera privata e benefici concreti dal punto di vista dell’economia familiare.

Attivazione con un selfie

Per ottenere The Adecco Group Card by Hype sarà sufficiente registrarsi sul sito The Adecco Group, anche senza avere un altro conto corrente e senza dover stampare e spedire documenti cartacei. Basterà, infatti, inviare una foto del documento di identità e un selfie. Terminata la registrazione l’app Hype può essere scaricata gratuitamente dagli store di Apple, Google e Windows ed è operativa in pochi minuti. Al cliente viene assegnato un codice Iban, utile per ricevere e inviare bonifici o farsi accreditare lo stipendio, e una carta Mastercard, che potrà essere «virtuale» per l’utilizzo su internet e in versione «fisica» contactless, per l’utilizzo sui Pos e Atm di tutto il mondo.

La gestione degli obiettivi

Hype mette a disposizione anche un innovativo sistema per pianificare i propri obiettivi di risparmio e di spesa. Basta stabilire quali obiettivi si vogliono raggiungere ed entro quanto tempo realizzarli e l’applicazione elaborerà automaticamente un piano di risparmio personalizzato per raggiungere il risultato. L’app calcola automaticamente la somma di denaro da risparmiare quotidianamente e, nella schermata principale, verrà sempre visualizzata la voce «Puoi spendere» vale a dire il saldo disponibile che si può utilizzare senza intaccare la somma progressivamente accantonata per raggiungere i propri obiettivi. Hype presenta anche una esclusiva sezione con offerte per clienti e dipendenti di The Adecco Group. Dai libri all’abbigliamento, dai viaggi alla tecnologia, per ogni offerta è indicata la percentuale di guadagno che verrà restituita direttamente sull’app una volta effettuato l’acquisto.

Pagamenti digitali e invio di denaro con messaggio

Oltre a poter fare acquisti on line in piena sicurezza, grazie all’utilizzo dei protocolli 3Dsecure, e in modalità contactless nei Pos abilitati al circuito Mastercard, con Hype è possibile pagare direttamente attraverso lo smartphone nei negozi convenzionati. Nei prossimi mesi, inoltre, le carte Hype saranno abilitate all’uso tramite Apple Pay in tutti i paesi del mondo in cui l’innovativo strumento di Apple è disponibile. Hype consente anche di ricevere o inviare denaro gratuitamente ai contatti della propria rubrica telefonica attraverso la funzione «trasferisci o richiedi denaro. Ricarica del cellulare e domiciliazione delle utenze completano i servizi di pagamento disponibili tramite l’app.

La funzione «pausa»

L’app Hype presenta, inoltre, un’innovativa funzione di sicurezza che permette di disabilitare momentaneamente prelievi e pagamenti, in caso di non utilizzo o in caso di furto e smarrimento. Con un semplice «tap» sullo schermo del telefono si può scegliere di mettere «in pausa» la carta per qualsiasi utilizzo o limitare temporaneamente gli acquisti online o quelli nei negozi fisici oppure disattivare il prelievo di contanti dagli Atm. Per riattivare la carta basta un semplice tocco sullo schermo del telefono e questa ritorna immediatamente attiva.