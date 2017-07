Erc lancia un fondo da 18 miliardi per le menti più eccellenti

ROMA - Ammonta a 1,8 miliardi di euro il budget a disposizione dell'European Research Council per il programma di lavoro 2018, preannunciato dallo stesso organismo per dar modo agli interessati di familiarizzare con il documento che sarà adottato ufficialmente dalla Commissione europea il 3 agosto prossimo.

I premi per i ricercatori

Data in cui, stando alla bozza del Work Programme, saranno aperte le prime call relative agli Starting Grants (premi del valore massimo di 1,5 milioni di euro destinati a giovani ricercatori di qualsiasi nazionalità purché basati in Europa o comunque intenzionati a svolgere l'attività in uno dei Paesi Ue o associati) che nel 2018 avranno una disponibilità complessiva di 581 milioni (391 i ricercatori che si stima possano essere finanziati) e i Synergy Grants, sperimentati per un breve periodo in passato e reintrodotti dal prossimo anno, che, con una dotazione totale di 250 milioni, sono destinati a team di ricercatori (da 2 a 4) multidisciplinari.

Le date

Il prossimo 6 settembre è la data prevista per la call relativa ai Proof of Concept, premi destinati a chi ha già un finanziamento ERC per garantire un collegamento tra ricerca di base e mercato, con un budget complessivo di 20 milioni che dovrebbe assicurare 130 premi. Il 24 ottobre prossimo, sarà la volta della call per i Consolidator Grants - premi riservati ai migliori talenti di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e un curriculum scientifico molto promettente - a cui il budget 2018 destina in totale 550 milioni.

Per i talenti migliori

Infine, il 17 maggio 2018 sarà lanciata la chiamata per gli Advanced Grants, che puntano a offrire alle migliori menti - di qualsiasi età e nazionalità purché già di alto livello e che svolgano la loro ricerca in Europa - i mezzi (in media 2,5 milioni di euro per ogni premio) necessari a coltivare le idee più innovative, in grado di ampliare le frontiere della ricerca e potenzialmente in grado di avere un impatto sulla scienza e la società. Il budget totale per questa categoria è di 450 milioni.

I successi di Erc

Nei suoi primi 10 anni di attività, festeggiati quest'anno, l'Erc ha premiato circa 7000 ricercatori la gran parte under 40, dando opportunità di carriera a 50000 membri di team grazie ai finanziamenti per un totale di 12 miliardi di euro in 10 anni; il 70% dei progetti completati ha portato a scoperte o avanzamenti significativi; dei cervelli finanziati 6 sono stati poi premiati con il Nobel; oltre 100mila le pubblicazioni scientifiche.