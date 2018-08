E Macron se ne va in giro per Copenhagen in bicicletta

COPENHAGEN- Dopo aver avvertito Matteo Salvini e Viktor Orban - «Sarò il vostro principale oppositore» - il presidente francese Emmanuel Macron è stato invitato dal primo ministro danese Lars Lokke Rasmussen, appassionato di ciclismo, a fare un giro in bicicletta per le strade di Copenaghen che, tra l'altro, è candidata come città di partenza del Tour de France per il 2020 e il 2021. Macron, in maniche di camicia, ha pedalato per circa un'ora per le strade di Copenaghen, come mostrano le immagini trasmesse dal governo danese alla stampa, che non era stata invitata a seguire i due. Alla fine Rasmussen gli ha anche consegnato la maglia gialla firmata dal vincitore dell'edizione 2018 Geraint Thomas.