Putin scoppia a ridere davanti a un ministro: ecco perché

MOSCA - Il ministro russo dell'agricoltura ha fatto scoppiare a ridere Vladimir Putin con la sua idea di esportare carne di maiale in Indonesia, paese musulmano, durante un incontro sullo sviluppo del settore. Il ministro, Alexander Tkachov, stava elencando i benefici dell'export della carne di maiale prendendo ad esempio la Germania: «cinque milioni e mezzo di tonnellate di maiale all'anno, tre milioni esportati in Cina, Indonesia, Corea, Giappone. Per questo dobbiamo insistere con il maiale, aumentare i volumi di produzione». Qui Putin è intervenuto ridendo: «In Indonesia non mangiano maiale». «Ah», ha detto il ministro, «In Corea del Sud». Poi ha ripreso la sua relazione per interrompersi subito dopo: «Che differenza c'é?» nell'ilarità generale; Putin si è coperto la faccia con le mani.