L'incontro tra Theresa May ed Emmanuel Macron

PARIGI - Il premier britannico Theresa May, appena rinominata alla guida del governo inglese nonostante il pesante ridimensionamento del partito conservatore che ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento, è stata ricevuta all'Eliseo a Parigi dal presidente francese, Emmanuel Macron reduce, invece, da un successo plebiscitario del suo partito «En marche» alle recenti elezioni politiche francesi. Dopo il colloquio, i due leader si sono recati allo Stade de France per assistere all'amichevole di calcio Francia-Inghilterra, in onore delle vittime degli attentati di Manchester e Londra.