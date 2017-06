Attacco al Parlamento di Teheran, il video dell'Isis dall'interno

TEHERAN - L'Isis ha diffuso un breve video in cui si vede un uomo riverso a terra, il corpo insanguinato, dichiarando che si tratta di immagini riprese durante l'attacco al Parlamento di Teheran. E affermando che la sconfitta del Califfato Nero è ancora lontana. Nelle immagini postate sui social network dall'agenzia del gruppo jihadista, Amaq, una voce fuori campo grida, in tono concitato: "Allah ti ringraziamo. Pensate forse che noi ce ne andremo? No, con il volere di Allah noi restiamo qui». Poi si sentono risuonare degli spari. Il video dura in tutto 24 secondi. Secondo Amaq, è stato girato da uno degli assalitori.