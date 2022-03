Ucraina - Russia, le news di oggi. Blinken assicura: «Gli USA non puntano a cambio di regime a Mosca»

Per l'Ucraina questa è la 32esima giornata di guerra, iniziata con un appello fortissimo all'Occidente da parte del presidente Zelensky: «Abbiamo bisogno di armi. Senza carri e aerei non salveremo Mariupol». Nella notte nuove bombe sulla capitale. La Russia ha continuato gli attacchi sulle città di tutto il Paese. Nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk si affaccia l'ipotesi di un referendum per l'annessione alla Russia. A Kherson, invece, si registra l'uccisione di un altro generale russo: sarebbe il settimo alto ufficiale del Cremlino a morire sul campo. Da Varsavia, 24 ore prima, il presidente Usa Joe Biden si è rivolto ai russi: «Le vostre azioni non sono quelle di una grande potenza, Putin vi ha tagliato fuori dal mondo». Ha citato Woytjla ("non abbiate paura") e ha detto che «Putin non può restare al potere» (frase poi in parte ritrattata) perché «è un macellaio». Parole durissime, Immediata la reazione del Cremlino. Durante il discorso di Biden, forti esplosioni a Leopoli, la città più vicina al confine polacco, e quindi al territorio Nato.

11:57 - Ex diplomatico USA: «Parole di Biden pericolose»

Le parole pronunciate ieri a Varsavia dal presidente Joe Biden hanno reso la situazione «più pericolosa». È il giudizio di Richard Haass, uno dei veterani della diplomazia Usa, che in un tweet pubblicato oggi sostiene che i commenti di Biden su Vladimir Putin, che «non può rimanere al potere», «hanno reso una situazione difficile più difficile e una situazione pericolosa più pericolosa». Dopo le parole di Biden, la Casa Bianca si era ieri affrettata a chiarire che Washington non aspira ad un cambio di regime a Mosca.

11:56 - Borrell esclude che Putin tagli petrolio e gas a Europa

L'alto rappresentante dell'Ue per la Sicurezza europea, Josep Borrell, ha escluso che il presidente russo Vladimir Putin possa ordinare un taglio delle forniture di petrolio e gas all'Europa come rappresaglia per la dura sanzioni economiche imposte a Mosca in risposta alla sua invasione dell'Ucraina.

La Russia «ha bisogno di vendere petrolio e gas», ha sottolineato Borrell, a margine del Forum di Doha. Il diplomatico spagnolo ha ricordato che Mosca ottiene dalla vendita di idrocarburi «una notevole quantità di risorse finanziarie di cui ha bisogno, perchè le sanzioni hanno bloccato gli asset che della Banca centrale russa nelle banche americane, europee e giapponesi».

11:55 - Blinken: «Gli USA sostengono i tentativi di Bennett»

Gli Usa sostengono i tentativi del premier Naftali Benett di riportare la pace in Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken al termine dell'incontro con il ministro degli esteri Yair Lapid. Blinken da stasera parteciperà al 'Summit del Negev' dove saranno presenti i ministri degli esteri di Emirati Arabi, Bahrein, Marocco ed Egitto. «Il popolo di Israele si è schierato con l'Ucraina in molte maniere» compresi gli aiuti umanitari, ha spiegato Blinken sottolineando, citato dai media, che il governo di Bennett «ha condannato l'invasione russa» e si è impegnato a non aggirare le sanzioni contro la Russia.

11:41 - Leader Lugansk: presto referendum su adesione a Russia

L'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk nell'Ucraina orientale potrebbe tenere presto un referendum sull'adesione alla Russia, ha affermato oggi il leader locale Leonid Pasechnik. «Penso che nel prossimo futuro si terrà un referendum sul territorio della repubblica», ha detto Pasechnik. «Il popolo eserciterà il suo ultimo diritto costituzionale ed esprimerà la propria opinione sull'adesione alla Federazione Russa». La Russia il mese scorso ha riconosciuto le autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk come indipendenti e poco dopo ha ordinato quella che ha definito un'operazione di mantenimento della pace nella regione, invadendo l'Ucraina.

11:30 - Blinken: «USA non puntano a cambio di regime in Russia»

Gli Stati Uniti non ambiscono a un cambio di regime in Russia, ha detto oggi il segretario di Stato Antony Blinken dopo che il presidente Joe Biden ha spiegato ieri che il leader del Cremlino Vladimir Putin «non può rimanere al potere. Penso che il presidente, la Casa Bianca, ieri sera abbia sottolineato che, semplicemente, al presidente Putin non può essere conferito il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o chiunque altro», ha detto Blinken durante una visita a Gerusalemme. «Come sapete, e come ci avete sentito dire ripetutamente, non abbiamo una strategia di cambio di regime in Russia o altrove», ha insistito.

11:07 - Turchia: «Erdogan pensa a colloquio con Putin nei prossimi giorni»

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevede di avere un colloquio con il leader del Cremlino Vladimir Putin nei prossimi giorni: lo ha reso noto oggi un consigliere del capo dello Stato turco.

10:34 - Germania valuta acquisizione sistema antimissile israeliano

Il governo tedesco, convinto dall'invasione russa dell'Ucraina a investire massicciamente nella Difesa, sta valutando l'acquisizione di un sistema di protezione missilistica israeliano: è quanto si legge oggi sul quotidiano Bild. La decisione non è stata ancora formalmente presa, ma il Partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz, principale formazione della coalizione di governo, è favorevole, precisa il quotidiano più letto in Germania.

«Dobbiamo proteggerci meglio dalla minaccia russa. Per questo abbiamo urgente bisogno di uno scudo missilistico in Germania», spiega su Bild il relatore del Bundestag per il bilancio della difesa, Andreas Schwarz. «Il sistema israeliano Arrow 3 è una buona soluzione», aggiunge Schwarz riguardo a questo dispositivo antimissile israeliano destinato a contrastare missili a lungo raggio.

10:06 - Mosca: colpiti obiettivi militari a Leopoli con missili da crociera

La Russia afferma di avere colpito obiettivi militari a Leopoli, nell'Ucraina occidentale, con missili da crociera. L'esercito russo in particolare ha centrato un deposito di carburante che è stato utilizzato da officine di un impianto di riparazione radiofonica e da officine che effettuavano riparazioni e ammodernamento dei sistemi missilistici antiaerei Tor e S-125 e i radar per la difesa aerea ucraina. «Le forze armate della Federazione Russa continuano le loro azioni offensive nel quadro dell'operazione militare speciale», ha aggiunto in una nota il portavoce del ministero Igor Konashenkov.

09:50 - Zelensky: «Dobbiamo proteggere altri Paesi UE dalla Russia»

«Servono più armi. Non dobbiamo solo proteggere l'Ucraina, ma anche gli altri paesi dell'Europa orientale, sotto la minaccia di un'invasione russa. Lo abbiamo chiarito nei nostri colloqui con le nostre controparti americane in Polonia», ha affermato Zelensky nel suo ultimo messaggio video, in cui ha nuovamente chiesto aerei e carri armati ad alleati e partner. «Cosa sta facendo la Nato? È guidata dalla Russia? Cosa stanno aspettando?» ha chiesto il presidente ucraino.

09:34 - Kiev: respinti sette attacchi russi a Donetsk e Lugansk

Lo stato maggiore ucraino ha affermato oggi, in un primo aggiornamento sulla guerra, di avere respinto sette attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk nel Donbass, distruggendo otto carri armati. Il ministero della Difesa russo da parte sua ha riferito di una battaglia per il controllo di due villaggi vicino alla roccaforte separatista di Donetsk e ha anche spiegato che un attacco missilistico ha distrutto un deposito di armi e munizioni nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev, nella giornata di venerdì.

09:24 - Mosca: abbattuti 18 velivoli senza pilota in 24 ore

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 18 velivoli senza pilota ucraini nelle ultime 24 ore, ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. «I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 18 velivoli senza pilota ucraini su Nova Basan, Pisky, Boryspil, Snovsk, Vyshneve, Koryukivka, Petrivskyi durante la notte», ha spiegato Konashenkov.

08:39 - Ministro Energia: non credo ad una parola dei russi

«Noi ucraini abbiamo sempre messo in guardia l'Europa sui rischi della dipendenza energetica dalla Russia. La lezione di oggi ribadisce che di Putin non ci si può affatto fidare, tanto che resto anche scettico sulle sue eventuali promesse al tavolo dei negoziati». Lo afferma il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ringrazia il premier Mario Draghi per la sua insistenza affinché l'Ucraina divenga membro a pieno titolo dell'Unione Europea, ma continua a chiedere che il taglio del gas russo sia netto.

«Non credo ad una parola dei russi, in genere fanno tutto l'opposto di quanto annunciano. Qui a Kiev si sono fermati soltanto per il fatto che le nostre forze militari hanno avuto il sopravvento. Non c'è alcuna volontà di compromesso da parte loro, se potessero ci conquisterebbero totalmente per poi governare con il pugno di ferro. E tutto questo mi fa capire quanto sia complicato ogni tipo di negoziato con Putin», commenta il ministro.

08:36 - Londra: forze russe concentrate in accerchiamento ucraini a Est

Le forze russe sembrano concentrare i loro sforzi nel tentativo di accerchiare le forze ucraine di fronte alle regioni separatiste nell'Est del paese: lo ha affermato il ministero della Difesa britannico, riportando le informazioni dell'ultimo bollettino della sua intelligence militare. Secondo quanto spiegato, le forze russe stanno avanzando dalla direzione di Kharkiv a nord e Mariupol a sud. Il campo di battaglia nell'Ucraina settentrionale, secondo il ministero britannico, «rimane in gran parte statico con i contrattacchi ucraini locali che ostacolano i tentativi russi di riorganizzare le loro forze».

08:09 - Zelensky: «Impossibile salvare Mariupol senza aerei e tank»

Sarà «impossibile salvare Mariupol senza carri armati e aerei aggiunti». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, in una videoconferenza con il presidente polacco Andrzej Duda, dichiarando di essere deluso dal fatto che l'Ucraina non abbia ricevuto jet MiG-29 polacchi. «Se l'Ucraina non riceverà aerei, la Russia potrebbe minacciare i Paesi vicini», ha aggiunto. «L'Ucraina non può abbattere i missili russi con fucili e mitra», ha detto Zelensky secondo il The Kyiv Independent, denunciando la lentezza nelle forniture al suo Paese. «Chi guida la comunità Euro-atlantica? E' ancora Mosca, attraverso l'intimidazione?», ha chiesto.

08:02 - In Finlandia stop a traffico passeggeri e merci con la Russia

Le ferrovie finlandesi VR Transpoint sospendono il traffico merci verso Est a causa delle sanzioni contro la Russia e contro l'invasione dell'Ucraina, proprio oggi, giorno di stop anche agli abituali vagoni che portavano passeggeri attraverso il confine con la Russia. «L'ultimo treno Allegro - sulla tratta per San Pietroburgo - da questa stazione di Helsinki viaggia questa mattina mentre l'ultimo treno che viene da San Pietroburgo è arrivato alle 19 (di ieri) ad Helsinki». Così in un'intervista ad askanews Tatu Tuominen, vicepresidente senior per le comunicazioni di Vr Group.

08:00 - Londra: sanzioni possono essere revocate se Mosca ritira le truppe

Le sanzioni britanniche imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina potrebbero essere revocate se Mosca accettasse un cessate il fuoco completo e ritirasse le sue truppe: lo ha affermato la ministra degli Esteri britannico Liz Truss. In una lunga intervista, Truss ha precisato che il Cremlino dovrebbe anche impegnarsi a non compiere più aggressioni contro l'Ucraina affinché vengano revocate le sanzioni imposte contro centinaia di personalità ed entità russe.