Boris Johnson in testa nei sondaggi con 359 seggi

LONDRA - A due settimane dalle elezioni anticipate del 12 dicembre, la suspense sta montando nel Regno Unito. E anche se hanno mostrato i loro limiti alle elezioni del 2016 e del 2017, i sondaggi stanno alimentando la tensione.

Ieri sera è arrivato un sondaggio YouGov a confermare l'avanzata dei Tories. Accredita al partito di Boris Johnson la maggioranza di 68 seggi, con 359 dei 650 seggi (contro i 317 del 2017). Il Labour passerebbe da 262 a 211 seggi. Si tratta di un sondaggio molto atteso perché è il primo a proiettare il voto in numero di seggi e non in percentuale.

Johnson accusato di sessismo, offese madri single

Boris Johnson deve affrontare nuove accuse di sessismo dopo che è emerso che l'attule premier britannico scrisse, anche se nel lontano 1995, che c'era stata una crescita «spaventosa» di madri single «arroganti e irresponsabili» per essere rimaste incinta fuori dal matrimonio.

Scrivendo sul settimanale Spectator, Johnson lamentava anche ciò che chiamava uomini della classe operaia «incapaci» e descriveva i bambini figli di madri single come «maleducati, ignoranti, aggressivi e illegittimi», in un articolo scoperto dal Partito laburista. Il premier criticava anche una «spaventosa proliferazione di madri single», ricorda l'Huffington Post britannico.

Johnson, che all'epoca era vice direttore del Daily Telegraph, sosteneva che era «scandaloso» che le coppie sposate dovessero pagare per le donne dipendenti dai sussidi statali e dal loro «desiderio di procreare indipendentemente dagli uomini». Shami Chakrabarti, ministro della Giustizia ombra del Labour, ha detto che il pezzo rivela il disprezzo di Boris Johnson per le donne e le famiglie. Proprio ora che alla vigilia del cruciale voto di dicembre, il premier ha promesso di aiutare le donne. «Una persona i cui atteggiamenti nei confronti delle donne sono appena usciti dai secoli bui non è adatta a fare il primo ministro del nostro Paese», ha aggiunto.

Accusato anche di misoginia

Nell'articolo, Johnson «non incolpa» le «donne arroganti e irresponsabili per essere rimaste incinta senza un marito» assecondando il loro «desiderio naturale», ma ha detto che c'era un «numero di uomini in età di matrimonio» limitato disposto a «assumersi la responsabilità nei confronti di queste donne». Boris Johnson è stato anche accusato di misoginia quando è emerso che ha bollato David Cameron come un «effemminato» e dopo aver definito il leader laburista Jeremy Corbyn una «donnetta» per il suo approccio alla Brexit.