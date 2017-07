Migranti, fonti Ue: niente sbarchi in Francia, dovrà vedersela l'Italia

PARIGI - Niente sbarchi nei porti francesi: ecco una delle poche certezze che è emersa dalla riunione di ieri a Parigi sull'immigrazione con il ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti. La notizia trapela a Bruxelles, mentre l'attenzione dei media è concentrata sul codice di condotta per le organizzazioni non governative che conducono operazioni di Search and Rescue (ricerca e soccorso) nel Mediterraneo centrale. Una iniziativa che dovrebbe chiarire alcuni aspetti operativi, come il passaggio di eventuali migranti salvati in mare sulle imbarcazioni dell'operazione Sophia.

Il contributo economico dell'Europa

Secondo l'intesa raggiunta a Parigi, sarà proprio l'Italia a dover preparare il codice di condotta per le Ong, mentre dall'Europa potrebbe arrivare un aiuto economico aggiuntivo, attraverso il Trust Fund per l'Africa, per il quale ha già stanziato 2,6 miliardi di euro contro gli 89 milioni degli Stati membri. La crisi dei migranti in Italia sarà oggetto di ulteriore discussione dal collegio dei commissari.

Ue pronta a richiamare l'Italia

Ancora non è dato sapere se, oltre all'aiuto finanziario, dall'Europa arriveranno altri slanci di solidarietà, ma per ora sembra decisamente poco probabile. DI certo, l'esecutivo comunitario vorrà richiamare il governo italiano alle sue responsabilità, specialmente sulla registrazione degli etiopi che potrebbero rientrare nel programma di relocation. Diversamente da quanto auspicato dal governo italiano, invece, la Commissione non ha intenzione di proporre la modifica delle regole che di fatto limitano a siriani e eritrei le nazionalità che possono partecipare al programma.