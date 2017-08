Alitalia, ecco il bando: offerte vincolanti entro il 2 ottobre

FIUMICINO – Alitalia ha cinquantasette giorni per trovare un compratore. Nelle scorse ore è stato infine pubblicato il bando per la presentazione di offerte vincolanti per la compagnia aerea realizzato dai commissari straordinari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. La deadline è stata fissata al prossimo 2 ottobre. E le offerte potranno essere dirette all'intera compagnia, alla sola parte di volo o alla sola parte di terra. Saranno comunque preferite soluzioni che riguardino la compagnia nella sua interezza. Nelle prossime otto settimane sarà deciso il destino di Alitalia e la tabella di marcia è dettata dal bando approvato dal ministero dello Sviluppo economico. Dal 7 agosto al 15 settembre potranno essere presentate le manifestazioni d'interesse all'operazione, ovvero la volontà di fare un'offerta vincolante. Dopodiché si passerà alla data room in cui i soggetti ammessi alla procedura potranno visionare i dati di Alitalia.

Il bando e le opzioni di acquisto

Le offerte vincolanti potranno essere presentate entro il 2 ottobre, ma ci sarà eventualmente tempo fino al 5 novembre per la fase di negoziazione e miglioramento delle offerte. L'amministrazione straordinaria spera nell'arrivo di un cavaliere bianco e punta a vendere in blocco l’intera compagnia. Ma non sarà facile raggiungere questo obiettivo. In alternativa, il bando offre agli acquirenti la possibilità di acquistare o solo la parte del trasporto aereo (inclusa la manutenzione) o le attività di gestione dei servizi di assistenza a terra di aerei e passeggeri.

I potenziali compratori

La lista dei potenziali acquirenti si è notevolmente ridotta negli ultimi mesi, ma sono stati confermati alcuni nomi importanti: Etihad, Ryanair, Delta in cordata con Air France-Klm, Lufthansa e EasyJet. A parità di condizioni delle offerte pervenute, il bando stabilisce comunque che siano privilegiate quelle per il lotto unico al fine di evitare il famoso «spezzatino». Intanto, in attesa del closing, i commissari continuano ad avere il loro bel da fare con l'amministrazione straordinaria. In particolare il nuovo programma aziendale sarà pronto per ottobre, ma nel frattempo l'urgenza è rappresentata dai conti in rosso della compagnia aerea che continua a macinare perdite. Solo nei primi due mesi del 2017 Alitalia ha perso ben 200 milioni di euro.