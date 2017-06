Garanzia Giovani, a oltre 510mila è stata proposta almeno una misura del programma

ROMA - Prosegue la crescita del numero dei giovani presi in carico e di quello dei giovani ai quali è stata offerta un'opportunità concreta tra quelle previste da Garanzia Giovani. Il report settimanale del ministero del Lavoro sull'attuazione del programma evidenzia, infatti, che, al 28 giugno, i presi in carico sono 956.388, 2.541 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento del 66,4% rispetto al 31 dicembre 2015, data che segna la conclusione della «fase 1» del programma; tra questi, sono 510.151 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, 954 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2015, del 100,6%.

Aumenta anche il numero dei giovani che si registrano: sempre al 28 giugno, gli utenti complessivamente registrati sono 1.379.106, 3.267 in più rispetto a una settimana fa, con un incremento del 50,8% rispetto al 31 dicembre 2015. I giovani registrati al netto delle cancellazioni oggi sono 1.185.759, pari all'86% del totale dei registrati, con un incremento del 50,5% rispetto al 31 dicembre 2015.

Il report fornisce, inoltre, i dati relativi ad incidenza e incremento percentuale dei registrati al netto delle cancellazioni sui registrati totali, dei presi in carico sui registrati al netto delle cancellazioni e degli individui interessati da una misura sui giovani presi in carico rispetto al 31 Dicembre 2015. In particolare, l'incidenza dei giovani registrati al netto delle cancellazioni sul totale dei registrati passa dall'86,2% all'86% (-0,2%); l'incidenza dei giovani presi in carico sui giovani registrati al netto delle cancellazioni passa dal 73% all'80,7% (+7,7%); l'incidenza dei soggetti cui è stata proposta una misura del programma sui giovani presi in carico passa dal 44,2% al 53,3% (+9,1%).

GIOVANI IMPRENDITORI - Nella sezione «Giovani Imprenditori», il report contiene l'aggiornamento del dato relativo ai giovani che stanno presentando le domande di finanziamento a SELFIEmployment. Al 28 giugno, dopo l'entrata in vigore (il 12 settembre 2016) del nuovo format on line per la presentazione delle domande -che consente l'accesso al finanziamento agevolato anche ai giovani che non abbiano concluso un percorso di accompagnamento finalizzato all'autoimprenditorialità- i giovani che hanno iniziato l'iter on-line per l'ammissione al finanziamento sono 1.593; 1.512 sono le domande in fase di valutazione dall'avvio del progetto.

CRESCERE IMPRENDITORI - Procede anche l'attuazione di «Crescere imprenditori», l'iniziativa nazionale promossa dal ministero e attuata da Unioncamere per supportare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità attraverso attività di formazione ed accompagnamento all'avvio di impresa. Al 28 giugno sono 3.132 i giovani che hanno superato il test on-line di valutazione delle capacità imprenditoriali richieste per partecipare alla formazione finalizzata alla redazione del business plan; 1.885 sono stati avviati ai percorsi, 1.461 li hanno già conclusi con profitto.

CRESCERE IN DIGITALE - Il Report contiene anche un focus sul «Crescere in Digitale», progetto promosso dal ministero insieme con Google ed Unioncamere, che offre agli iscritti al programma Garanzia Giovani l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze digitali attraverso 50 ore di training online: a 94 settimane dal lancio sono 99.393 i giovani iscritti attraverso la piattaforma www.crescereindigitale.it. Le imprese che hanno aderito al progetto sono 6.222, disponibili ad accogliere 8.880 tirocinanti. Da sottolineare che le imprese che decideranno di assumere il giovane al termine del tirocinio potranno beneficiare di incentivi fino a 8.060 euro.