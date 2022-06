Benessere? Per gli italiani passa da alimentazione, sport, relax e rapporto in famiglia

Nella quotidianità il benessere ricopre un ruolo sempre più importante, che va ben oltre l’aspetto fisico. Per gli italiani lo star bene, in tutte le sue sfumature, celebrato in occasione del Global Wellness Day l’11 giugno, parte proprio dai rapporti in famiglia estendendosi alla sfera alimentare, sociale e anche mentale.

Survey YouGov Italia sul benessere personale

Infatti, secondo una survey veicolata su YouGov Italia per conto di HelloFresh, il rivoluzionario servizio di kit ricette a domicilio, gli italiani hanno evidenziato come per il benessere personale sia imprescindibile avere un buon rapporto con la propria famiglia (24%), seguito da un’alimentazione equilibrata (segnalata dal 14% degli italiani e nei primi 4 posti per 1 individuo su 2)

Non a caso un proverbio recita «pancia piena porta gioia», meglio se in compagnia dei propri cari, a conferma di quanto dichiarano gli italiani che vivono i pasti, e la preparazione stessa, come uno dei momenti principali di convivialità. Lo sa bene HelloFresh, che con i suoi kit di ricette e ingredienti pronti da cucinare, agevola e rende speciale ogni momento in cucina.

La ricetta wellness di HelloFresh

In occasione del Global Wellness Day, il culinary team di HelloFresh ha creato una ricetta che combina gusto e materie prime nutrienti per tutta la famiglia: poke bowl di falafel e verdure con quinoa e maionese alla barbabietola. I falafel, tipica pietanza mediorientale costituita da polpette di legumi speziate, sono la base ideale per un piatto ricco di nutrienti vegetali, arricchiti da un mix di spezie Dukkah già misurate per la preparazione; la barbabietola, frullata con aceto, sale e pepe per realizzare una maionese, va a completare il piatto con il suo caratteristico colore viola. Un piacere che, attraverso il gusto saporito e speziato, fa stare bene a 360°, oltre a far sperimentare insieme ai propri cari nuovi sapori.

«Il nostro servizio permette agli utenti di coinvolgere le persone più care in tutte le fasi del processo di preparazione, dalla pianificazione online dei menù settimanali, alla preparazione dei piatti con ingredienti già pre-porzionati e grazie a sei semplici step alla portata di tutti. Questo rende HelloFresh l’alleato ideale per momenti in compagnia all’insegna di benessere alimentare e sociale», ha affermato Marine Faurie, Managing Director & Chief Marketing Officer di HelloFresh Italia. «Abbiamo inoltre visto che la qualità è l’aspetto maggiormente associato a un cibo salutare da oltre 1 persona su 2, come anche la ricchezza dei nutrienti (45%). Gli ingredienti inseriti all’interno dei nostri meal kit sono appositamente sempre di stagione e confezionati in modo da mantenere intatta la freschezza e le proprietà nutritive degli alimenti».

Quali sono le sane abitudini altrettanto importanti secondo gli italiani? Praticare uno sport è fondamentale per il 46%, come anche evitare junk food (pratica adottata dal 35%). Il fattore fitness rientra nei principali obiettivi, tanto che la dieta e lo sport occupano un posto rilevante nel wellness in generale. Vari sono i fattori che vengono ritenuti essenziali per il mantenimento della propria forma fisica, tra cui una dieta alimentare bilanciata e corretta (29%), svolgere sport in maniera costante (35%) e, con il 36% delle risposte, un mix equilibrato dei due aspetti. Propositi non sempre facili da seguire e da raggiungere, eppure il 45% degli intervistati è costante nella dieta e nel fare movimento durante l’intero anno.

Variare in cucina è una scelta vincente, infatti per circa 9 persone su 10 rappresenta l’opzione più salutare, mixando alimenti e menù in maniera sistematica. Attraverso la pianificazione dei pasti settimanali e l’ampia varietà offerta, HelloFresh, con i 4 menù proposti – Famiglia, Carne & Pesce, Vegetariano e Conta-Calorie – dà agli utenti la possibilità di seguire un’alimentazione variegata e bilanciata, che contribuisce al benessere fisico e mentale.

Il benessere va di pari passo anche con la sostenibilità: infatti gli ingredienti pre-porzionati all’interno delle box HelloFresh permettono di evitare gli sprechi alimentari e, inoltre, tutte le materie prime sono approvvigionate sulla base delle richieste degli utenti e, nell’impegno costante verso un consumo responsabile, HelloFresh promuove pratiche sostenibili, usando prevalentemente materiali riciclabili per il confezionamento e nelle quantità indispensabili per garantire la freschezza e la sicurezza degli ingredienti.