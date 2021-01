Le vacanze sono finite: è ora di tornare in forma!

Per quanto le festività siano state decisamente «in minore» rispetto al solito, non abbiamo certo lesinato in abbondanti libagioni: la vigilia, Natale e, perché no, pure Capodanno, ci hanno probabilmente «regalato» quanche piccolo chilo in più. Qualora questo fosse il caso, le prossime righe sono quello che farà per voi, perché scopriremo, grazie a siti come Stileo, quali sono i capi d'abbigliamento che potremo acquistare durante i saldi, per darci una spinta in più nel nostro piano d'attacco alla bilancia.

Correre: un esercizio semplice, alla portata di tutti ed efficace

Niente è più efficace della corsa: certo, qualora non fossimo molto allenati, ecco che anche una veloce camminata, di quelle a ritmo sostenuto, potrebbe fare da lasciapassare per recuperare la forma. Del resto, chi va piano va sano e va lontano. Ma il punto d'arrivo dovrebbe essere comunque una corsa: magari lenta, il ritmo lo decidera di volta in volta il nostro corpo, ma le calorie che arriveremo a bruciare varranno di sicuro lo sforzo, perché vedremo il nostro girovita perdere centimetri, di settimana in settimana. Ovviamente, a poco potrebbe servire senza un regime alimentare ben ponderato, preferibilmente da un dietologo: ma già la corsa, di per sé, potrà aiutarci a smaltire molti dei chili di troppo che tanto ci fanno angustiare di fronte allo specchio al mattino (talvolta, pure alla sera!). Controllate qui le offerte per il miglior outfit da sfoggiare durante le vostre sessioni sportive e fate attenzione ai prezzi: difficilmente potrete trovare offerte come quelle che vi vengono proposte online, oltre ad essere il luogo più sicuro nel quale mettere a segno un colpo di shopping. Sappiamo tutti quanto sia sconsigliabile avventurarsi in luoghi affollati, in questi mesi, per cui perché non approfittare dei saldi che la Rete ci propone con mani generose?

Non solo dieta e perdita di peso!

Lo sport, soprattutto in un periodo come questo, diventa una fonte necessaria di endorfine: correre e tenerci in moto farà in modo che tutta la nostra psiche possa riuscire al meglio in un momento difficile. Sarà un sostegno, come un piccolo serbatoio di energia positiva a cui attingere quando davvero ci sentiremo con le ruote a terra. Ovviamente la forma fisica sarà un altro bel serbatoio, soprattutto in vista dell'estate che, non dimentichiamo, comunque arriverà, e probabilmente ci vedrà protagonisti nelle mete pià belle: immaginarsi in spiaggia con un fisico scolpito nonostante i vari lockdown ci fa gola? Ecco: non abbiamo che da...correre! Esercizi molto semplici, inoltre, sono affrontabili anche a casa, con attrezzatura davvero risicata, talvolta nulla. Basterà armarci di buona volontà, insomma, per avere a nostra disposizione una riserva di energia e buon uomore non secondria e per ottenere un corpo migliore, anche nel giro di pochi mesi. Mettiamoci (o restiamo) in moto, dunque: i saldi di fine stagione sono qui anche per darci quel pizzico di motivazione in più per fiondarci verso il prossimo esercizio, o verso il prossimo chilometro nel parco a noi più vicino! Riscaldatevi e partite: la stagione estiva vi sta già aspettando.