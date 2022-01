adidas Ozweego: i modelli must have delle sneakers più amate dai vip

Il ritorno della moda urban e dello street style degli ultimi anni hanno fatto la fortuna di un accessorio in particolare: le sneakers. Oggi le sneakers non sono più soltanto scarpe comode da indossare nella vita di tutti i giorni. Sono vere e proprie icone di stile (anche nel rispetto dell’ambiente) da sfoggiare con ogni tipo di outfit e in ogni occasione. E tra i modelli di maggior successo rientrano a pieno diritto le adidas Ozweego. Sono le più amate dai vip e le versioni signature sono tra le più ambite negli shop online. È il momento di scoprire le più belle e quelle che non potranno assolutamente mancare nei nostri guardaroba.

Ozweego adidas: il revival che sposa l’innovazione

Tra i must del processo di riscoperta delle mode del passato ci sono sicuramente le sneakers ingombranti che andavano alla grande negli anni ‘80 e ‘90. E adidas ha deciso di reinventare lo stile del periodo lanciando le Ozweego, un modello che in pochi mesi è diventato un vero e proprio cult. Estetica chunky e dad per queste scarpe sportive che sono un mix unico di vintage e tecnologia.

OZWEEGO UNISEX - Sneakers basse (Ufficio Stampa)

I trend del passato sono rappresentati dalla tomaia, dalla silhouette massiccia e dai motivi geometrici a fasce sovrapposte. Gli elementi innovativi, invece, riguardano la scelta dei materiali e la stessa «costruzione» della scarpa. La tomaia è in mesh, suede e TPU, materiali che assicurano il massimo del comfort e danno un importante supporto al piede. Innovativa anche la chiusura, in cui adidas ha deciso di aggiungere un sottocchiello tubolare per far sì che si crei una distribuzione uniforme della pressione sul piede. Infine, gli inserti in adiprene garantiscono il top dall’ammortizzazione.

Una scarpa davvero straordinaria e apprezzata in tutto il Mondo tanto che le collaborazioni e i modelli speciali non si contano più ad appena 4 anni dal lancio. Alcuni possiamo trovarli all’interno della linea scarpe adidas Ozweego di Zalando.it, uno degli store online con il catalogo più ampio per quanto riguarda le sneakers.

Le adidas Ozweego dedicate a Street Fighter

Una delle collaborazioni di maggior successo è stata quella tra Bait e adidas che ha dato vita a ben 4 nuovi modelli di adidas Ozweego. Tema principale i personaggi di Street Fighter II, uno dei videogiochi più famosi della storia.

Le adidas Ozweego bianche rosse e nere sono dedicate a Ryu. Gli altri modelli ad altri celebri personaggi della saga come Dhalsim, Honda e Chun li. Ogni paio di sneakers e dotato di tag e linguetta co-branded con la grafica di ogni personaggio disegnata sul plantare. In più la partnership ha dato vita anche a una serie di t-shirt con rappresentazioni grafiche del videogioco in pure stile arcade e perfette da abbinare con le sneakers corrispondenti. Le scarpe che non possono mancare per i nostalgici e gli amanti del vintage.

Ozweego Raf Simons: una collaborazione che dura dal 2013

Adidas ha deciso di legare il modello Ozweego al nome di uno stilista in particolare: quello di Raf Simons, ex direttore creativo di grandi nomi come Christian Dior e Calvin Klein e oggi impegnato sia con Prada che col suo marchio omonimo.

Dal 2013 a oggi non si contano i modelli di adidas Ozweego Raf Simons ricercati e ambiti dagli appassionati di sneakers. Tra i più belli in assoluto impossibile non citare i sei dedicati al periodo del Glam Rock anni ’70 caratterizzati da capi in pelle e dall’abbondanza di colori come argento, oro e delle pailettes. Tutti ripresi da Raf Simons nelle sue Ozweego.

Ozweego Celox: perfette per il running e per la vita quotidiana

Non ci sono soltanto modelli signature tra le adidas Original Ozweego. Il modello di riferimento sono infatti le Celox.

OZWEEGO CELOX ORIGINALS - Sneakers basse (Ufficio Stampa)

Ne esistono moltissime varianti disponibili negli e-shop. Tra le più iconiche citiamo le adidas Ozweego beige, le adidas Ozweego rosa e le Ozweego nere. Le prime possiamo abbinarle tranquillamente con un vestito e con le varie sfumature di marrone, il colore top dell’autunno-inverno 2021-2022. Le seconde sono perfette per le donne che amano le tinte pastello e si sposano alla perfezione con jeans e giacca.

OZWEEGO CELOX - Sneakers basse - beige (Ufficio Stampa)

Le adidas Ozweego black, infine, rappresentano la calzatura ideale per l’uomo che vuole rimanere sportivo abbinando al meglio eleganza e comodità.

Le adidas Originals Ozweego Tech «Moon Landing»

Chiudiamo la nostra rassegna con una delle sneakers più belle uscite nelle ultime stagioni. Le Ozweego Moon Landing, dedicate alla celebrazione dello sbraco sulla luna del 20 luglio 1969. Sono arrivate nei negozi in occasione del 50esimo anniversario dell’evento ma ancora oggi sono tra le più amate.

Ne esistono 6 versioni differenti, ognuna di colorazione diversa e dedicata a una città del Mondo: Londra, Parigi, Tokyo, Shangai, Los Angeles e New York. Tutte sono realizzate con un pezzo unico di satin lucido mentre gli inserti sui lati ricordano le divise delle tute spaziali degli astronauti. Meravigliosa anche la suola nera in gomma che crea un irresistibile contrasto con l’intersuola e i lacci colorati. Le scarpe perfette per gli amanti degli outfit più moderni e colorati.