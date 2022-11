L’inverno sta per arrivare: è il momento degli ombrelli personalizzati

Anche gli ombrelli possono essere presi in considerazione come gadget aziendali. Nella maggior parte dei casi le persone tendono a pensare a questi accessori come a oggetti caratterizzati da un uso prettamente pratico. Insomma, prodotti che sono necessari, e basta. Invece, gli ombrelli di qualità più elevata sono alla moda, e quindi capaci di regalare a qualunque outfit un tocco di stile. Si tratta di omaggi consigliati in una grande varietà di circostanze, e che proprio per questo motivo sono perfetti in qualità di gadget aziendali.

Le caratteristiche principali degli ombrelli

Vista la loro configurazione, gli ombrelli sono destinati a essere impiegati in strada, al parco e in generale negli spazi esterni. Negli ambienti outdoor, pertanto, contribuiscono alla diffusione del messaggio che si ha intenzione di comunicare. Attraverso una scritta è possibile far conoscere il nome del business, ma lo stesso può avvenire con un logo o con qualunque altro dettaglio. Gli ombrelli personalizzati, fra l’altro, sono una soluzione ideale per gli appuntamenti in programma all’aria aperta nei mesi invernali. Più in generale essi possono essere considerati un evergreen per un regalo ai clienti, ai partner, ai colleghi, ai fornitori e ai collaboratori. Se poi si può contare su un budget abbastanza consistente, l’ombrello può essere abbinato a un impermeabile, a sua volta da personalizzare. Si potrebbe creare una confezione in sacchetto con un impermeabile e un ombrello per sorprendere i destinatari.

I materiali

La scelta dei materiali è un aspetto di fondamentale importanza per la composizione di ombrelli dagli standard di qualità elevati. In molti casi si fa riferimento al poliestere, che è un materiale che offre molti vantaggi perché è longevo e al tempo stesso leggero: una barriera ottima contro le precipitazioni. La versatilità è un altro dei punti di forza degli ombrelli di poliestere, che per altro possono essere bianchi o neri, ma anche colorati con tonalità pastello, brillanti o neutre. In superficie si può mettere quel che si desidera: non solo il logo aziendale, ma anche una scritta (per esempio l’indirizzo del negozio, il nome del marchio, una citazione di prestigio, e così via).

Le altre soluzioni

Per quel che riguarda il manico, invece, nella maggior parte dei casi si fa riferimento all’ABS o all’EVA: si tratta in tutti e due i casi di materiali facili da maneggiare, che durano a lungo nel tempo e che sono decisamente resistenti. La fibra di vetro, invece, è la soluzione privilegiata per le stecche degli ombrelli, che comunque possono essere realizzate anche in metallo. Lo scopo, ad ogni modo, è quello di assicurare le prestazioni migliori in termini di solidità e di stabilità, a maggior ragione in presenza di piogge molto forti. Anche il legno è un materiale che può essere impiegato per produrre gli ombrelli, e viene impiegato per i prodotti dallo stile vintage, magari con apertura manuale e impugnatura in legno curva.

Gli ombrelli antivento

La struttura antivento è uno degli aspetti che richiedono una particolare attenzione per gli ombrelli su misura. Si tratta di una soluzione altamente vantaggiosa, in modo particolare per i periodi dell’anno in cui i temporali sono la regola e non l’eccezione. La robustezza è la caratteristica più importante degli ombrelli antivento, che ovviamente devono garantire anche la massima sicurezza. Ci sono, poi, modelli pensati apposta per i bambini, magari decorati con i colori dell’arcobaleno, ideali per rallegrare le giornate più grigie: una perfetta idea regalo per i figli dei clienti o dei dipendenti. Gli ombrelli classici di grandi dimensioni hanno un costo un po’ più elevato rispetto a quello dei modelli pieghevoli, e ovviamente si dimostrano più grandi e più resistenti.

Gadget365 e gi articoli promozionali