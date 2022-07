Come gli anni 80 e 90 stanno tornando di moda anche per le scarpe

Il bello della moda, è che anche se continua ad evolversi, a volte un ritorno al passato risulta la soluzione vincente, per rinnovare quelli che sono dei capisaldi del fashion, che non sono mai stati davvero dimenticati.

Quante volte, guardando le vecchie foto delle nostre mamme, o delle nonne, ci siamo resi conto di avere anche noi proprio quel capo che compare in quell’immagine?

La moda si evolve, ma resta sempre fedele a sé stessa, e a volte non è davvero possibile fare a meno di riproporre dei grandi classici, che hanno fatto epoca.

Ogni decennio, infatti, ha portato con sé alcuni elementi caratteristici, che gli stilisti ciclicamente riportano in auge, andando a rivisitarli in chiave contemporanea, strizzando l’occhio a quello che era il modello originale.

Ritorno al passato

Quando si parla di scarpe, il ritorno al passato è quasi una legge non scritta. Ogni stagione vengono riproposte calzature che hanno rappresentato letteralmente un simbolo, per le persone che vivevano in quel determinato periodo.

Pochi decenni sono stati studiati, rivisti e rielaborati come gli anni 90. A metà tra gli eccessi degli anni 80 e le incertezze del 2000, gli anni 90 sono stati ricchi di spunti e di eventi, specialmente per quanto riguarda il mondo della moda. Le calzature che si indossavano in quegli anni erano caratterizzate da un design minimale ma nel contempo d’impatto, e negli ultimi tempi stanno tornando prepotentemente, con nuovi modelli vintage ma anche contemporanei.

Le sneakers negli anni 90 si chiamavano «scarpe da ginnastica» ed erano ancora legate alla pratica sportiva. Solo recentemente queste particolari calzature hanno trovato davvero spazio e vengono indossate con ogni tipo di abbigliamento, in qualsiasi occasione. A tal proposito, le sneakers vintage sono fedeli ai modelli che hanno caratterizzato quel decennio eccezionale e sono l’ideale per dare un tocco urban chic ad ogni tipo di look.

I grandi dello sport

Guardando questi modelli, non si può non cogliere immediatamente quella che è la fonte d’ispirazione per quanto riguarda ognuna di queste calzature, lo sport. Le sneaker vintage ispirate agli anni 90, infatti, sono legate ai grandi che hanno fatto la storia dello sport in quel decennio.

Ci sono le scarpe da basket, ispirate ai campioni passati, che sono caratterizzata da una forma estremamente bassa, che lascia libera la caviglia, molto lontane dalle scarpe indossate dai professionisti negli ultimi anni, più massicce e pesanti.

Ma le sneakers vintage non rievocano solo il grande basket degli anni 90. Ci sono i modelli da tennis, dall’inconfondibile suola a rilievo, fatta di materiali a contrasto, con la tomaia decorata con strisce di tessuto, che ricorda le linee del campo da tennis, e che in quegli anni si vedevano ai piedi dei grandi campioni.

Naturalmente, anche se i modelli ricordano quelli del passato, i materiali sono comunque diversi, adeguati ai tempi e alle nuove tecnologie. Tessuti leggeri e traspiranti, lavorazione rigorosa e accurata, e grande attenzione a quelle che sono le esigenze di chi le indossa.

Smoking con le sneakers: sì, si può

Le sneakers, ormai, non sono più legate semplicemente alla pratica sportiva e vengono indossate in ogni occasione. Queste scarpe sono ormai diventate davvero un elemento imprescindibile, in grado di adattarsi ad ogni tipo di look, andando a smorzare i toni anche degli outfit più formali e rigorosi.

Spesso sulle riviste patinate si vedono attori e personaggi dello starsystem indossare smoking elegantissimi e di pregiata fattura, accompagnati poi a delle sneakers super sportive, che sono in grado di dare quel tocco in più ad un look altrimenti quasi «banale». Il risultato è sempre grandioso!