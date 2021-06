Scarpe basse eleganti: un intramontabile must have

Da Audrey Hepburn in poi, le scarpe basse eleganti si sono da sempre rivelate un elemento irrinunciabile nell'armadio di ogni donna attenta alla moda ed al buon gusto.

Anche quest'anno, infatti, il trend delle flat shoes, siano esse ballerine, mocassini o espadrillas, è ancora lontano dall'essere sorpassato. Complice il fatto che questi modelli riescono a coniugare perfettamente comodità e classe, e possono essere indossati in ogni occasione senza mai apparire fuori luogo.

Tra i brand di lusso del Made in Italy che hanno da sempre puntato sulla lavorazione di qualità delle calzature di questo tipo c'è Sergio Rossi.

Andiamo allora a scoprire quali sono le tendenze di questa primavera/estate in fatto di flat shoes e come abbinare la collezione di scarpe basse eleganti Sergio Rossi.

Scarpe basse eleganti: i modelli per quest'estate

Il mocassino si conferma tra i protagonisti assoluti grazie al suo fascino senza tempo e alla possibilità di essere indossato anche in una giornata piovosa, tanto da contare indifferentemente tra i suoi estimatori sia i redattori di moda che le influencer.

Non si può battere poi l'innegabile eleganza delle ballerine e delle slipper, che ultimamente si trovano sia con punte squadrate che appuntite, in materiali originali come la pelle laminata e con dettagli esclusivi come fibbie o strass.

Per le giornate più calde poi si può optare per una ballerina con inserti in rete, che rendono sofisticati e originali anche i modelli più classici.

Per quanto riguarda i colori, sulle più recenti passerelle hanno sfilato sia le varianti più neutre del beige o del celeste, che le stampe animalier.

I migliori abbinamenti con le scarpe Sergio Rossi

La scarpa elegante ben abbinata ha il potere di dare il giusto tocco di glamour a qualsiasi look, e di rendere raffinato anche l’abbigliamento più informale.

Questa stagione possiamo optare per l'abbinamento dei mocassini (molto portati quelli in vernice) sia sotto gonne midi che sotto pantaloni affusolati. Molte celebrity amano indossarli con un paio di calze corte bianche, ma anche senza sono perfetti per abiti corti o shorts.

Se dovete stare fuori per tutta la giornata ed avete anche in programma un aperitivo più formale, potete utilizzare sia i mocassini che le slipper e rendere così elegante anche un paio di jeans.

Le ballerine, a seconda del loro tessuto e stile, sono ancora più femminili e possono essere portate sia sotto un vestito lungo se di pelle, o di camoscio sotto dei pantaloni a palazzo.

Se invece indossiamo dei pantaloncini in denim, si abbinano perfettamente delle ballerine a punta con cinturino.

Le scarpe basse eleganti del marchio italiano Sergio Rossi, oltre alla cura artigianale dei dettagli che l'hanno reso famoso, hanno il vantaggio di poter essere personalizzabili.

Con l’esclusivo servizio di Customization, infatti, sul famoso modello sr1 slipper è possibile aggiungere un lettering con le nostre iniziali e personalizzare la nostra scarpa avendo a disposizione una vasta gamma di colori e tessuti, tra cui cavallino, satin, pitone molti altri. Come tocco finale, inoltre, è possibile scegliere l’iconica placchetta, disponibile sia con cristalli che in varie cromature.