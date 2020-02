Dove vivono gli Italiani più romantici?

Il team di analisti di Picodi.com ha deciso di controllare le statistiche di ricerca per frasi «romantiche» su Internet e di creare una classifica delle regioni italiane più romantiche.

Alla ricerca del romanticismo

L’elenco delle frasi che abbiamo preso sotto una lente d’ingrandimento sono state tra l’altro: «San Valentino», «dichiarazione d’amore», «cena romantica», «fiori», «sorpresa» e altri associati a San Valentino. La frequenza di immissione di queste frasi nel motore di ricerca aumenta nel periodo precedente a San Valentino in tutta l’Italia. Tuttavia, in alcune regioni, l’interesse nel dare piacere a un’altra persona cresce di più, e in altri – chiaramente meno.

Dopo aver analizzato le statistiche del motore di ricerca più popolare in Italia, è emerso che gli italiani più romantici vivono al sud del paese – in Calabria ma non solo, anche nelle Marche e nel Molise. In queste regioni le frasi legate al giorno di San valentino vengono ricercate di più rispetto alle altre regioni. È interessante notare che la Calabria non si distingue particolarmente per densità di popolazione o altro clima, ma è lì che vivono i connazionali più romantici.

Tra le 20 regioni Italiane, il minimo interesse per il giorno di San Valentino e tutto ciò ad esso correlato è dimostrato dagli abitanti della Puglia (20esimo posto). Anche la regione della Capitale si trova nella parte inferiore della classifica, (Lazio 15esimo posto) e Piemonte al penultimo posto (19esimo posto) si sono rivelate non molto romantiche.

La classifica completa

Calabria Marche Molise Emilia-Romagna Liguria Umbria Basilicata Sardegna Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Trentino-Alto Adige Sicilia Lombardia Campania Lazio Veneto Valle D’Aosta Toscana Piemonte Puglia

Note metodologiche

Lo studio consisteva nel confrontare l’aumento della popolarità delle singole parole chiave nel periodo gennaio-febbraio 2019 sulla base dei dati di archiviazione dei motori di ricerca di Google (tramite lo strumento di Keyword Planner).