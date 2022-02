Romanticismo, relax, avventura e cibo: ecco il regalo perfetto per San Valentino

San Valentino è alle porte e torna il solito, immancabile, dilemma: cosa regalargli? Alle volte la risposta è semplice. Lui ha una grande passione e sei certa che voglia proprio quella cosa lì. Ne avete parlato da poco. Ma altre volte capire cosa desidera davvero è tutt’altro che semplice, anzi! È un vero e proprio rompicapo! Partiamo dunque da qualche idea un po’ diversa dal solito, fuori dal comune!

Prendilo per la gola! Se il tuo lui ama il buon vino, per esempio, potresti certamente puntare su una bottiglia di Nero D’Avola (Sicilia), ma anche su un Refosco dal peduncolo rosso (Friuli Venezia Giulia). Se invece preferisce i bianchi potresti pensare a un Pinot Grigio dell'Alto Adige oppure a un Cannonau di Sardegna. Ma si sa, in Italia abbiamo l’imbarazzo della scelta tra rossi, bianchi, rosati, fermi o bollicine. E un Prosecco sorseggiato in mezzo al lago?

Se però una bottiglia, sebbene di qualità, non ti pare sufficiente, ma sai bene che l’apprezzerebbe, perché non regalargli un soggiorno romantico con degustazione inclusa: una vera e propria esperienza da vivere insieme. Come quelle proposte da Smartbox. Volendo sempre stuzzicargli il palato una valida alternativa potrebbe essere una fuga romantica fuori porta: una notte, solo tu e lui, con tanto di cena gourmet e colazione. Perché non un corso di cucina?

Se l’idea di una due giorni assieme ti stuzzica, ma preferisci puntare al wellness, per staccare un paio di giorni dalla frenesia del quotidiano, potresti considerare anche a una notte con percorso spa in abbinata.

Stai con un super sportivo che ama l’adrenalina e stare due giorni in Spa non è decisamente nelle sue corde? Niente paura! Non mancano i pacchetti con emozionanti attività sportive per due; oppure giri su pista con Ferrari e Lamborghini o un volo in parapendio! E l’elicottero, ci hai mai pensato?

Dici sia un giramondo e che dopo gli ultimi due anni non vede l’ora di tornare alla scoperta delle capitali? Potresti pensare a un weekend in Europa. Se ama i musei, c’è quello Egizio. Per una spensierata due giorni all’insegna di divertimento e magia potresti scegliere un parco divertimenti come Gardaland. Se poi punti a lasciarlo davvero a bocca aperta, ci sono dei pacchetti con due notti e colazione in una casa sull'albero. Sì! Una casa sull’albero, hai letto bene!

Insomma, proposte diverse ce ne sono. Ora sta a te la scelta! Restano sempre validi il solito dopobarba, o il suo profumo preferito, i calzetti (per buttare quelli vecchi), o anche l’ultima trovata hi-tech. Poi sì, ci sono anche i cioccolatini, certo, ma perché non stupirlo!