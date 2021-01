San Valentino 2021: arredare la casa con i colori dell'amore

La festa di San Valentino è ormai alle porte e alcuni famosi brand di design, colpiscono dritti al cuore con le loro proposte che hanno come fil rouge i colori dell’amore, sinonimi di passione e felicità, il rosso e il rosa. Grazie ai complementi d’arredo ispirati a San Valentino si può ricreare per l’occasione un total look domestico, per rendere grintosa ed elegante tutta la casa, senza mai rinunciare al comfort e alla funzionalità.

Le proposte dei brand non sono solo per le coppie ma anche per i single e gli inguaribili romantici.

Per la cucina, il brand friulano Fantin ci propone delle stilose credenze e cupboards, caratterizzate da decise monocromie, applicate al metallo, e un design essenziale e trendy. Fra le 47 finiture della palette colori di Fantin, Ruby red è perfetta per la festa degli innamorati. Le credenze fanno parte della collezione Frame e sono disegnate dal designer Salvatore Indriolo. Tra gli oggetti di design che si contraddistinguono per originalità e gusto estetico dall’inconfondibile colore rosso, segnaliamo lo schiaccianoci, Aladino, realizzato da Ebanisteria Meccanica, storico brand sardo che da quasi 90 anni crea arredi esclusivi ed eleganti che coniugano modernità e tradizione.

Non mancano poi le idee di brand come Gabel1957 e G.T.Design che propongono le loro creazioni per la camera da letto, e non solo. Il brand Gabel1957, specializzato nella biancheria per tutti gli ambienti di casa, propone la collezione Dedic-AMI: largo così a completi letto copripiumini personalizzabili con una dedica divertente, d’amore o di amicizia, o con immagini che richiamano la Festa di San Valentino. Si tratta di un pensiero unico e particolare che farà sicuramente breccia nel cuore del nostro partner o dei nostri amici più cari. Come non farsi coccolare anche da un morbido tappeto? Come Kama, l’intreccio in viscosa prodotto dal 2001 da G.T.Design, frutto di un’idea originale di Deanna Comellini, che cattura la luce e la lascia fluttuare dalle sue trame. Soffice al tatto e brillante alla vista, la fibra di viscosa intrecciata a mano si rivela sontuosa e selvaggia insieme, per un San Valentino senza precedenti!

Per la zona living, invece, seguono le proposte di Carl Hansen & Søn e Thonet. Carl Hansen & Søn, storico brand danese, invece rilancia una sua recente novità, la poltroncina CH78 in una declinazione insolitamente colorata, un rosso profondo, sanguigno, per dare un tocco di brio alla zona living e per concedersi un dolce momento di relax anche nella giornata di San Valentino. La CH78, soprannominata «Mamma Orso», è una poltrona estremamente confortevole, avvolgente - grazie alla sua forma organica - ma leggera allo sguardo, versatile e customizzabile perché rivestibile con un’ampia gamma di tessuti ed eco-pelli. Il brand di arredamento Thonet, invece, propone l’iconico modello 118, una sedia classica in legno curvato con seduta in paglia di Vienna, dall’eleganza discreta, nella variante laccata lucida Dark Red. La collezione firmata dal designer Sebastian Herkner regala grinta e carattere all’ambiente cucina proprio in occasione di San Valentino.

Poltroncina Carl Hansen & Søn (Carl Hansen & Søn)

E per coloro che amano un ambiente fresco e giovanile, il brand Fir Italia stupisce con le sue rubinetterie di design realizzate per il bagno. Con il programma The Outfit, Fir Italia veste con finiture colorate le sue collezioni: diverse famiglie di tonalità, fra le quali Matt Luxe, di cui fa parte anche la finitura Silky rose. Il brand attivo da oltre 60 anni nel settore delle rubinetterie di design, detta nuovi canoni per rendere unica, più accogliente e magica, la zona bagno per la serata più romantica dell’anno.

Fir Italia rubinetteria (Fir Italia)

In un momento in cui lo smart-working impera, perché non dare un tocco di colore e charme all’angolo office domestico? Sitland, brand veneto e parte del Gruppo MIG (Mezzalira Investment Group), suggerisce le sedie ergonomiche Why Not impreziosite da tessuto, declinato anche nella variante rosa antico, ma assolutamente personalizzabili con molteplici rivestimenti. Funzionalità e glamour, per un prodotto fresco e dinamico, dalle linee essenziali ma che nasconde una sofisticata meccanica capace di offrire un’elevata ergonomia, la sedia Why Not ti farà sentire bene a casa come in ufficio, con creatività e stile.

E chiudere con un brindisi all’insegna dell’amore, grazie all’estrema versatilità dei sistemi di arredamento USM Haller, unita all’estro creativo di un gruppo di premiati bartender newyorkesi, proponiamo USM Haller Bar Cart, rigorosamente Red version by Ivy Mix.

Quindi, perché non scegliere per San Valentino degli arredi unici e originali di design che colpiscano dritti al cuore e che impreziosiscano con il colore, la nostra casa? Non solo il diamante è per sempre, anche un arredo o un complemento di design lo può essere!