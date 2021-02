Dimmi chi è il tuo partner, ti dirò il regalo perfetto per San Valentino  

Questo San Valentino sarà diverso: le occasioni di festeggiare sono limitate rispetto agli anni precedenti ma d'altra parte rappresenta una buona occasione per ringraziare la persona amata per il supporto mostrato durante il 2020. Revolut - super app finanziaria con oltre 13 milioni di clienti a livello globale e mezzo milione in Italia - condivide i dati di spesa di San Valentino 2020 che possono aiutare le coppie a identificare il miglior regalo per quest'anno in base alla personalità del partner.

Il pragmatico

Preferisce i fatti concreti alla teoria, è una persona dinamica e ama il «fare». Per lui/lei probabilmente un'esperienza è meglio di un oggetto, come regalo. Può essere un corso per imparare o fare qualcosa insieme o un fine settimana alla scoperta di un nuovo posto, da prenotare ora e realizzare nei prossimi mesi una volta che la maggior parte delle restrizioni sarà rimossa (dita incrociate!). Nel fine settimana di San Valentino 2020, i clienti Revolut hanno effettuato quasi il +10% di transazioni negli hotel rispetto al fine settimana precedente. E se la relazione è ancora all'inizio e programmare un weekend fuori porta è troppo ambizioso, mezza giornata in una spa in città per un trattamento è sempre una buona idea.

L’amante del piacere

Cerca diversi tipi di piacere e probabilmente ama il buon cibo e bere bene (vino? Gin? Dipende!). Visti i tempi attuali è difficile realizzare una vera esperienza gastronomica ma San Valentino è un'occasione che merita uno sforzo in più, infatti i dati Revolut mostrano che la spesa nei ristoranti a San Valentino 2020 è stata del +15% rispetto agli altri venerdì sera. Allora perché non ordinare qualcosa di speciale per una cena a casa diversa dal solito, magari terminando con un dolce preparato da una pasticceria pluripremiata?

Il sensibile

Sente le emozioni in modo intenso, perciò quelle sollecitazioni che stimolano sentimenti positivi possono avere un ottimo impatto su questo tipo di persona. Riguarda più il «come» rispetto al «cosa», quindi una sorpresa inaspettata è probabilmente la strada da percorrere: un regalo da far trovare sul cuscino con una biglietto dolce e magari qualcosa da far consegnare a casa (o sul posto di lavoro). Secondo i dati Revolut, il 14 febbraio dello scorso anno, le transazioni presso i fioristi sono aumentate del 900% rispetto alla settimana precedente.

Il coccolone

Il nome parla da solo: questa persona ama le coccole, di qualsiasi tipo. Durante la settimana di San Valentino dello scorso anno la spesa nei negozi di cosmetici è aumentata di quasi il 40% rispetto alle settimane precedenti e successive, a dimostrazione che i profumi e i prodotti di bellezza in generale, anche se abbastanza «tradizionali», sono comunque un ottimo modo per rendere felice il partner.

L'amante del bello

Ama gli oggetti benfatti, apprezza il buon artigianato, la moda e gli accessori. La scelta giusta come regalo per questa persona può essere qualcosa di bello da indossare e portare sempre con sé, che permetta di ricordare ogni giorno il proprio partner. A conferma di questa tendenza, le transazioni nelle gioiellerie a San Valentino 2020 sono aumentate del 50% rispetto alla settimana precedente.