Troppi ritardi ai concerti, i fan denunciano Madonna che replica: «Una regina non è mai in ritardo»

MILANO - Un'azione legale è stata intrapresa dai fan di Madonna stufi dei suoi continui ritardi ai concerti. Al centro della vicenda il Madame X Tour, che ogni sera inizierebbe almeno due ore dopo l'orario previsto e indicato sul biglietto. Secondo TMZ, il fan Nate Hollander ha chiesto il rimborso del biglietto a Live Nation e, quando gli è stato negato, avrebbe intrapreso l'azione legale insieme a un gruppo di altre persone.

Laura Pausini premiata in Spagna ai Los40 music awards

Notte di gloria per Laura Pausini che ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera nella categoria Golden dei LOS40 Music Awards, il più importante premio musicale in Spagna. La Pausini è la cantante femminile internazionale che ha venduto di più nel territorio spagnolo. «Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile premio mi dà la pelle d'oca! - ha detto la Pausini ricevendo il premio - Vorrei dedicare questo premio a tutti coloro che si sentono fragili e insicuri. A quelli che sentono di essere sottovalutati o non rispettati. L'album è un invito a essere forti e a ricordarci di non cambiare mai, solo per compiacere gli altri. Dobbiamo solo essere noi stessi».

25 anni del primo album

L'importante riconoscimento dei LOS40 MUSIC AWARDS coincide con l'anniversario dei 25 anni del primo album in spagnolo di Laura Pausini. Nel 1994, infatti, usciva «Laura Pausini», un disco che conteneva i brani di una ragazza molto giovane, come «La solitudine» e «Strani amori», selezionati dal suo primo e secondo album in italiano. Dopo 25 anni, l'album è diventato il disco internazionale più venduto in assoluto della storia della Spagna con oltre 1.300.000 copie!

Giusy Ferreri live da marzo nelle principali città

Giusy Ferreri torna dal vivo a marzo con «Giusy Ferreri Live 2020», il nuovo tour che la vedrà protagonista nei club e nei teatri delle principali città italiane dove si esibirà in una dimensione intima, per vivere pienamente l'emozione e l'energia del live insieme al pubblico. Oltre alle canzoni più famose, Giusy Ferreri presenterà il brano attualmente nelle radio dal titolo «Momenti perfetti», scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti. Prodotto da Francesco Katoo Catitti, è un'esortazione a concentrarsi sul «qui ed ora», saper cogliere l'attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i «momenti perfetti» della vita.

Le date della torunée

La tournée avrà inizio il 2 marzo ai Magazzini Generali di Milano e proseguirà il 3 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino), il 5 marzo al Viper di Firenze, il 7 marzo all'Hall di Padova, il 9 marzo all'Estragon di Bologna, il 10 marzo al Largo Venue di Roma, il 12 marzo alla Casa della Musica di Napoli, il 13 marzo al Demodè di Modugno (Bari), il 15 marzo a I Candelai di Palermo e il 16 marzo al Ma di Catania. Biglietti in prevendita disponibili da oggi.