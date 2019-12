In inverno le basse temperature possono mettere a dura prova il benessere della pelle e del corpo. Per questo motivo è importante affrontare le temperature più rigide con un beauty case invernale capace di prevenire e curare i danni causati dal freddo. Per vivere al meglio le giornate fredde, che sia in città o sulle piste da sci, ma senza dimenticare lo stile Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, e Colmar, brand italiano leader nell’abbigliamento invernale e sportivo, hanno creato «Snowing glow - Inspired by Colmar», la speciale beauty box di Abiby del mese di dicembre che presenta una selezione di prodotti e sorprese pensati proprio per affrontare il freddo dell’inverno, unendo performance, skincare e moda. Ma quando si parla di beauty case invernale, quali sono gli accorgimenti da tenere a mente per non essere colti impreparati? Ecco i 5 consigli di Abiby.

Scegliere una buona crema idratante

In inverno l’idratazione del corpo è fondamentale, perché le basse temperature tendono a seccare e screpolare la pelle. Viso e mani, che sono le parti più esposte e soggette al freddo, hanno bisogno di una coccola in più: via libera quindi a creme super idratanti, con proprietà nutrienti e protettive. I prodotti perfetti per il beauty case invernale sono ricchi di vitamina A, per le sue proprietà antiossidanti, vitamina C, che incentiva la produzione di collagene, e vitamina E, che stimola l’idratazione. L’ideale è trovare un prodotto adatto sia per le mani che per il viso da portare sempre con sé.

Non dimenticare di idratare le labbra

Una delle parti più sensibili del corpo, in particolare in inverno, sono le labbra, che, costantemente inumidite dalla saliva, con le basse temperature si screpolano e si spezzano con estrema facilità. Nel beauty case invernale o in borsa è quindi importantissimo avere sempre un burrocacao a base di sostanze nutrienti in grado di prevenire secchezza e tagli fastidiosi. Lo stesso vale per i rossetti o i lip gloss, per chi preferisce un look più colorato. I prodotti ideali sono a base di cera d’api, burro di karité o all’acqua di rose, che idrata e aiuta la produzione di collagene o, in generale, ricchi di vitamine A, C o E: naturali, delicati sulle mucose, ma molto efficaci.

Usare un fondotinta o una crema con protezione solare

Se in un beauty case estivo la crema solare non manca quasi mai, in inverno è un prodotto che si dimentica facilmente, perché le basse temperature portano a sottovalutare l’effetto dei raggi solari sulla pelle. Tuttavia, specialmente nel caso in cui si stia organizzando una vacanza sulla neve, un prodotto con un minimo di protezione è fondamentale: il manto bianco che copre prati e montagne riflette i raggi UV e la pelle è così doppiamente esposta a danni e scottature. Un’ottima soluzione sono i prodotti 2 in 1, creme viso o fondotinta con SPF (30+ o 50+) in grado di schermare dai raggi solari, ma con un tocco beauty.

Scegliere i colori adatti alla stagione

Ogni stagione ha i suoi colori e lo stesso vale per il make up. A seconda del colore dei propri occhi e delle sfumature della propria pelle si può giocare con nuance di diverso tipo, effetti lucidi, opachi o metallizzati, ma per l’autunno-inverno i colori di tendenza sono i toni caldi della terra, il color champagne, per un look luminoso, o corallo, per chi vuole attirare l’attenzione su quest’area del viso. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie ed il Capodanno, via libera anche a ombretti glitter, per brillare con stile durante il periodo più magico dell’anno.

Non dimenticare una maschera per la notte

Prendersi cura della propria pelle durante la notte permette di ottenere risultati migliori, perché il metabolismo è più veloce tra le 23 e le 3 del mattino e gli effetti dei prodotti utilizzati vengono amplificati. Per questo motivo una buona regola è tenere nel proprio beauty case invernale una maschera viso rigenerante e illuminante in grado di aiutare la pelle a riposarsi e rinnovarsi durante il sonno. Prodotti a base di vitamine, Pantenolo e ingredienti con proprietà antiossidanti e rassodanti, come la Maschera rigenerante illuminante notturna di Avant Skin care, che sarà presente nella beauty box Abiby di dicembre, aiutano a svegliarsi con una pelle più liscia, luminosa e rivitalizzata, prontissima per affrontare un’altra fredda giornata invernale.