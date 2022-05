Come far crescere i capelli velocemente: i consigli che funzionano

Che tu voglia rimediare a un taglio troppo corto o semplicemente vedere la tua chioma più lunga e più bella, ci sono degli accorgimenti che puoi adottare per far crescere i capelli velocemente. In questo articolo vediamo quali funzionano davvero.

Indice:

Indubbiamente, la crescita dei tuoi capelli è influenzata da:

genetica

età

cambiamenti ormonali

equilibrio psicofisico

Tuttavia, seguire un’alimentazione equilibrata è importante per favorire forza e bellezza della chioma. Ecco perché la tua dieta deve essere ricca di:

vitamine

proteine

acidi grassi essenziali (Omega 3)

(Omega 3) sali minerali (come Selenio, Zinco, Ferro)

Trovi i nutrienti alleati dei capelli in:

salmone e pesce azzurro

uova

frutta secca come noci e mandorle

come noci e mandorle semi di Lino e di Chia

di Lino e di Chia agrumi

spinaci

Devi però considerare che, al giorno d’oggi, gli alimenti sono più poveri di nutrienti; per raggiungere la quota giornaliera ideale di nutrienti, dovresti mangiare kg e kg di frutta e verdura ... infattibile non trovi?

Ecco allora che, per evitare carenze nutritive, diventa utile affidarti ad integratori per capelli con ingredienti naturali in grado di sostenerli in modo completo.

Pazienza e crescita dei capelli non vanno proprio a braccetto! Quando si tratta di far crescere i capelli più velocemente, il fatidico 1 cm al mese sembra un’eternità.

Ahimé, non puoi accelerare i tempi di madre natura, però puoi sostenere la crescita dei tuoi capelli in modo completo con questi estratti 100% naturali:

Spirulina , una piccola alga d’acqua dolce ricca di proteine amiche dei capelli , con azione di sostegno e ricostituente. Dato che non contiene iodio , può tranquillamente essere assunta anche da chi deve fare attenzione alla tiroide.

, una piccola alga d’acqua dolce , con azione di sostegno e ricostituente. Dato che , può tranquillamente essere assunta anche da chi deve fare attenzione alla tiroide. Bambù, vanta il primato della pianta che cresce più velocemente; pensa: fino a 60 cm in un solo giorno! E’ ricca di minerali utili al benessere di unghie e capelli.

vanta il primato della pianta che cresce più velocemente; pensa: fino a 60 cm in un solo giorno! E’ utili al benessere di unghie e capelli. Quercetina da cappero , un flavonoide con potente azione antiossidante ; uno studio1 ipotizza che la Quercetina potrebbe mantenere il follicolo del capello in fase di crescita più a lungo , inibendo l'enzima 5-alfa-reduttasi (responsabile del danno al bulbo capillare).

, un flavonoide con potente azione ; uno studio1 ipotizza che la Quercetina , inibendo l'enzima 5-alfa-reduttasi (responsabile del danno al bulbo capillare). Ortica, la cui radice è utile al benessere di unghie e capelli .

la cui radice è utile al . Vitamine del gruppo B, favoriscono il mantenimento del normale stato di capelli e pelle.

favoriscono il mantenimento del normale stato di capelli e pelle. Zinco, Selenio e Rame, contribuiscono al mantenimento di capelli, pelle e unghie normali e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

contribuiscono al mantenimento di capelli, pelle e unghie normali e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Ferro, oltre a contribuire al normale trasporto di ossigeno nel sangue, uno studio2 avanza l’ipotesi che potrebbe esserci un collegamento fra caduta di capelli e livelli di ferro nel sangue.

Trovi tutti questi estratti vegetali in Kiomasal di Salugea, l’integratore 100% naturale la cui formula innovativa contiene:

ingredienti sinergici 100% naturali

estratti secchi titolati, che ti garantiscono la presenza di principi attivi sempre certa e costante

L’ideale per supportare il benessere dei capelli di lei e lui in modo completo.

Gli Omega 3 sono acidi grassi essenziali (EPA e DHA) ricavati dall’olio di pesce. Oltre ad avere azione benefica sull’organismo (occhi, funzioni cerebrali, sistema cardiocircolatorio), sostengono la crescita dei tuoi capelli grazie alla loro azione nutritiva.

Uno studio3 condotto su 120 soggetti femminili, ha rilevato che, somministrando per 6 mesi Omega 3 & 6 più antiossidanti, è possibile avere un’azione positiva sulla caduta dei capelli.

Ottime fonti di Omega 3 sono:

pesce azzurro e salmone

avocado

semi di Chia e Lino

frutta secca

Se non riesci comunque a raggiungere il giusto apporto di Omega 3, ecco allora che è importante affidarti ad un buon integratore per sostenere forza e bellezza dei tuoi capelli.

Ma attenzione! Gli integratori di Omega 3 non sono tutti uguali! Spesso

sono poco assimilabili dal nostro organismo

lasciano retrogusto

Un’alternativa vincente è affidarti agli Omega 3 dell’olio di Krill (un piccolo crostaceo dell’antartico) che è fino a 4 volte più assimilabile dell’olio di pesce. Omega 3 Krill Oil di Salugea, ad esempio, è un integratore di olio di krill antartico che contiene Astaxantina e Colina, due componenti naturali ricche di proprietà antiossidanti. Inoltre, non lascia retrogusto di pesce!

Puoi sostenere al meglio crescita, forza e bellezza dei tuoi capelli, abbinando attivi che agiscono in sinergia per:

dare nutrienti altamente biodisponibili al bulbo

altamente biodisponibili al sostenere la papilla dermica

la papilla dermica favorire la depurazione del cuoio capelluto

del cuoio capelluto agire positivamente sulla caduta

In commercio trovi varie proposte di prodotti singoli ma è difficile capire come combinarli. E se ti affidassi a un programma mirato? Ad esempio, il Programma Capelli di Salugea, è un vero e proprio piano di integrazione alimentare con estratti 100% naturali per favorire il benessere di capelli, pelle e unghie.

Programma Capelli Salugea

I capelli riflettono il tuo stato psicofisico. Quando attraversi un periodo di stress, stanchezza o superlavoro, la tua chioma ne risente diventando.

più fragile

spenta

con tendenza a cadere di più

Lo stress prolungato infatti, ha un impatto negativo sia sul cuoio capelluto che sui follicoli dei capelli, anticipandone la caduta.

Se vuoi aiutare i tuoi capelli ad essere più sani, belli e a crescere più velocemente, cura il tuo stile di vita:

pianifica gli impegni della giornata per non dover fare tutto di corsa

gli della giornata per dover fare tutto concediti del tempo per te

del tempo per te pratica attività rilassanti per il corpo e per la mente

attività per il e per la aiutati con esercizi di respirazione e meditazione come lo yoga

Ed eccoci agli ultimi (ma non per importanza!) consigli per aiutare i capelli a crescere velocemente:

attenzione a decolorazioni e schiariture : l’effetto glamour è assicurato tanto quanto il danno alla struttura del capello che, col tempo, può spezzarsi

e : l’effetto glamour è assicurato tanto quanto il alla del che, col tempo, può no a styling con piastre e arricciacapelli a temperatura troppo alta

a con piastre e arricciacapelli a troppo usa spazzole in legno e setole naturali evitando di tirarli e strapparli

in e evitando di tirarli e strapparli indossa un cappello quando ti esponi al sole

quando ti esponi al sole proteggili da sale e cloro con cuffie e impacchi di oli specifici

da e con e di oli specifici fai shampoo delicati e usa regolarmente maschere idratanti per favorire lucentezza

Oggi, sempre più persone si affidano agli integratori alimentari per sostenere il proprio benessere: i consumatori italiani, in particolare, sono diventati più attenti a supportare la propria quotidianità con un’integrazione consapevole.

Per sostenere al meglio crescita e bellezza dei capelli è importante scegliere un integratore formulato con ingredienti 100% naturali e sinergici.

Insieme ai giusti trattamenti di cura quotidiana, un integratore di qualità per capelli ti darà risultati in termini di crescita, forza e bellezza.

Note e bibliografia:

