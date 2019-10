Vasco Rossi: «Faremo un festival rock a Imola»

MILANO - «Non è stato facile, ma sono riuscito a convincere il mio promoter. Faremo un bel festival rock a Imola». Lo ha detto Vasco Rossi in una Instagram story. Il Blasco tornerà a Imola quindici anni dopo lo storico concerto del 2005 all'Heineken Jammin Festival per un evento unico la cui data non è stata ancora annunciata ma sembra si terrà a luglio del prossimo anno. Secondo un rumor raccolto dal sito Pearl Jam Online, ospiterà l'unica data italiana del prossimo tour dei Pearl Jam. La band di Eddie Vedder, gestita da Live Nation come Vasco, tornerà in Europa per presentare il nuovo album, e il festival di Imola sarebbe la location perfetta. Vasco Rossi ha anche diffuso sui suoi canali social un'anteprima del video realizzato per il nuovo singolo, intitolato «Se ti potessi dire». Il brano, in uscita il 25 ottobre, in una story di Instagram è stato definito dallo stesso Vasco «la mia nuova ultima canzone» e potrebbe dunque rappresentare la chiusura di una carriera leggendaria.

Marco Mengoni è il primo artista italiano ad aver realizzato un podcast. IL RIFF DI MARCO MENGONI è il titolo della serie che debutterà il 28 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e podcast. Nata proprio da un'idea di Mengoni, che è anche autore, sarà una chiacchierata con personaggi appartenenti ai mondi più svariati. Con cadenza quindicinale, ruoterà attorno a un elemento ricorrente nelle vite di ciascuno, esattamente come il riff ritorna e diventa il segno distintivo in una canzone. Per la prima puntata della serie Marco ha voluto un ospite d'eccezione: sarà il Sindaco Beppe Sala a raccontarsi, e a parlare di Milano, la città in cui Mengoni ha scelto di vivere. «Pensavo alla potenza del riff: quando funziona, quando è fatto bene, spesso è la prima cosa che ti ricordi di una canzone» - racconta Marco - «Allora mi sono chiesto cosa sia un riff nella vita di una persona: una cosa che ti caratterizza, una costante che ognuno riconosce a sé stesso. L'ho chiesto prima di tutto a me stesso, e ora mi è venuta voglia di chiederlo agli altri. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire qual è il loro riff!"