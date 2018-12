Jovanotti dona 23 quintali di cibo ad un canile

CORTONA - Jovanotti anche quest'anno ha voluto esprimere la sua generosità facendo recapitare per Natale al canile di Ossaia ben 23 quintali di cibo, tra crocchette e alimenti umidi in scatola. A darne notizia la stessa struttura gestita da più di 20 anni dai volontari dell'associazione Etruria Animals Defendly. «Il Canile di OSSAIA ringrazia sentitamente Jovanotti che anche quest'anno non ha fatto mancare il suo regalo di Natale ai nostri amici a quattro zampe, e con l'occasione, ringrazia anche tutte le persone che ci sostengono e ci aiutano sempre durante l'anno».

La «passione» per cani e gatti randagi

Jovanotti e la moglie Francesca Valiani hanno accolto numerosi cani e gatti randagi nella loro casa di Poggio di Cortona. Insieme al veterinario Alberto Bradi stanno realizzando un ricovero per gatti abbandonati. L'immagine del cantante è stata anche utilizzata per il calendario 2018 di un canile di Vasto, con cui sono stati raccolti fondi per la struttura.