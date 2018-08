Ci sono stilisti che mettono negli accessori lo stesso stile, la stessa passione e lo stesso glamour che inseriscono nei loro abiti d’alta moda. Il risultato finale è un prodotto perfetto in tutte le occasioni che dà quel tocco in più al nostro stile e ci distingue dagli altri. È quello che accade con i migliori orologi Armani, accessori senza tempo adatti ad ogni evento o occasione. Indossare un orologio Armani è uno status symbol, che può essere sfoggiato per tanti anni senza temere che diventi fuori moda.

Come scegliere l’orologio giusto

Un orologio Armani può essere considerato come un mix tra un orologio e un gioiello da indossare in occasioni diverse. Appassionati e collezionisti a parte, la maggior parte di noi non possiede vari orologi. Solitamente la scelta ricade su orologi che siano adatti a quante più occasioni possibili. È per questo che, indipendentemente dal marchio e dal tipo di orologio che si è intenzionati ad acquistare, dovremo fare una scelta oculata prima dell’acquisto, che sia per se stessi o per un regalo. Ad esempio, è sempre consigliabile evitare oggetti troppo invadenti, in quanto si tratta di un accessorio adatto a chi ha un polso delle dimensioni giuste. Per chi ha il polso sottile, e soprattutto per le donne, è sempre meglio preferire gli orologi con la cassa piccole dimensioni, senza comunque eccedere anche in senso contrario.

Il miglior modo per scegliere l’orologio giusto, quello che potremo indossare ogni giorno, è quello di acquistare un accessorio che rispecchi il nostro personale stile. Per chi ama fare sport ed è sempre attivo, il mercato offre numerose scelte, dagli orologi casual ma con caratteristiche sportive, resistenti all’acqua, agli urti e alle condizioni estreme. Per chi invece preferisce un abbigliamento classico ed elegante, sono disponibili in commercio tanti orologi dallo stile più sobrio, essenziale ma glamour allo stesso tempo, come i tanti orologi della collezione Armani. Questa collezione abbraccia modelli per tutti i gusti, sia da donna che da uomo, in modo che chiunque possa trovare quello che meglio rispecchia la sua personalità.

La moda estate 2018

Un orologio Armani di è sempre di moda, anche dopo diversi anni dall’acquisto. Se volete seguire la moda estate 2018, i trend di questo periodo prediligono gli orologi con cinturino in acciaio. In particolare, i cinturini a maglia extra fine, sono tornati alla ribalta grazie al fatto di saper unire linee essenziali ma eleganti. Per quanto riguarda il colore, quelli che della moda estate 2018 sono colori semplici, dall’acciaio lucidato fino a quello a canna di fucile, il resto spetta ai gusti personali.