Paolo Virzì presenta «The leisure seeker», il film del suo debutto americano

VENEZIA - E' il giorno del primo film italiano in concorso alla 74esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E' l'atteso film di Paolo Virzì «The leisure seeker», pellicola internazionale con Helen Mirren e Donald Sutherland, tratto dall'omonimo romanzo «The Leisure Seeker» di Michael Zadoorian. The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John andavano in vacanza coi figli negli anni settanta. Per sfuggire a un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti salendo a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West.

ROBERT GUEDIGUIAN - In concorso a Venezia 74 il film di Robert Guediguian «La Villa». In una baia nei pressi di Marsiglia sorge una pittoresca villa di proprietà di un anziano signore. I suoi tre figli si sono raccolti attorno a lui nei suoi ultimi giorni di vita: Angela, un'attrice che vive a Parigi, Joseph che si è recentemente innamorato di una ragazza che ha la metà dei suoi anni e Armand, l'unico a essere rimasto a vivere a Marsiglia per gestire il piccolo ristorante di famiglia.

JAMES TOBACK - Fuori concorso il film di James Toback il thriller «The private life of a modern woman» con Sienna Miller, Alec Baldwin, Charles Grodin Vera Lockman, un'attrice di successo che vive da sola in un favoloso loft newyorkese, si agita nel suo letto durante un incubo nel quale lotta con Sal, il suo spacciatore ed ex ragazzo, prima di sparargli e ucciderlo. Svegliatasi di soprassalto, scrive nel suo diario che l'omicidio dell'incubo è effettivamente avvenuto il giorno prima e che Sal giace morto in un baule in soggiorno.

JUDI DENCH - A Venezia torna anche Judi Dench che interpreta la regina Vittoria nel film Fuori concorso di Stephen Frears «Victoria & Abdul» Victoria & Abdul racconta la vera, straordinaria storia dell'incredibile amicizia tra la regina Vittoria e il giovane segretario Abdul Karim, diventato suo precettore, consigliere spirituale e devoto amico.