Gwyneth Paltrow accusata di dare consigli di salute ingannevoli

LONDRA - Gwyneth Paltrow nei guai. Secondo il comitato di controllo a favore dei consumatori Tina, sul sito dell'attrice Goop vi sarebbero consigli medici ingannevoli, senza base una base scientifica. Motivo per il quale ha chiesto allo stato della California di bloccarlo. Sul sito vi sono consigli su come curare disturbi quali la depressione, l'ansia, l'insonnia o l'infertilità ma tutti senza un supporto scientifico, «L'azienda (Goop, ndr) - scrive Tina in un comunicato - non ha la competenza o prove scientifiche affidabili per avanzare certe pretese come richiesto dalla legge».

LA DENUNCIA - Inizialmene era stato richiesto al sito di produrre modifiche sulle proprie pagine, ma, vista la non ottemperanza da parte dell'azienda, è scattata la denuncia alla California Food, Drug and Medical Device Task Force, un ente di controllo su cibo e medicinali. Gwyneth Paltrow non è la prima volta che finisce nell'occhio del ciclone. Qualche mese fa una serie di ginecologhe americane si era scagliata contro la moda, sostenuta dall'attrice, delle uova di giada vaginali, definendole pericolose poiché ricettacolo di batteri.

INFARTO PER CHUCK NORRIS - Paura per Chuck Norris. Secondo Radar Online il 77enne divo di Walker Texas Ranger sarebbe stato molto vicino alla morte a causa di due arresti cardiaci nel giro di 45 minuti. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorso, mentre l'attore era a Las Vegas per i campionati del mondo delle "United fighting arts». Un primo infarto lo avrebbe colpito mentre era sotto la doccia intorno alle 5:30 del mattino nella sua camera al Tonopah Station Hotel, in Nevada. Trasportato in ospedale poco dopo è stato colpito da un secondo infarto. L'attore è stato successivamente dimesso.