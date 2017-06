Modena, concerto di Vasco Rossi: 15mila persone e un palco mai visto prima

MODENA - Mancano pochissime ore al grande evento: l’attesissimo concerto di Vasco Rossi che, udite udite: ospiterà ben 220mila fan presso il parco Enzo Ferrari di Modena, alias Modena Park. Se si pensa che la città di Modena, in cui avrà luogo il concerto, ha 180mila abitanti il calcolo è presto fatto. Ci saranno più seguaci di Vasco che residenti. Ma l’evento musicale dell’anno è già iniziato ieri, 29 giugno, giorno della data zero. Il cantante italiano ha infatti regalato una prova aperta a pochi eletti del Fan Club ufficiale. Sono stati circa quindicimila i privilegiati – tutti residenti di Modena – ad assistere alle prove generali del maxi concerto.

Una città in trepida attesa

La città di Modena sembra essere in trepida, anzi, trepidissima attesa. Tutti sono in fermento in prospettiva dell’evento. Blocchi ai trasporti pubblici, messe sospese, caselli autostradali e cimiteri chiusi, persino i funerali vengono rinviati e gli esami di maturità posticipati. D’altro canto, per motivi di sicurezza, la città è praticamente blindata. Vietate, fin dalla giornata di ieri, la vendita di lattine e bottiglie di vetro. Installate le camere a riconoscimento facciale.

I fan al soundcheck di Vasco Rossi al Parco Ferrari di Modena, il 29 giugno 2017 (ANSA | ALESSANDRO DI MEO)

L’anteprima

Ed ecco alcune anticipazioni per il concerto e per ciò che accadrà nei prossimi giorni: a metà luglio uscirà un nuovo libro, interamente dedicato al grande concerto di Vasco Rossi. Tra le pagine si troveranno anche tutte le immagini più significative dell’evento. Ma non è finita qui: al momento del concerto ci sarà la diretta integrale in 197 cinema e ben tre palazzetti dello sport. Mentre a Rimini verranno installati dei maxi schermo sulla spiaggia.

Anche in TV

Su Rai Uno si potrà assistere a parte dell’evento nel corso di una trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Durante lo show verranno anche mandate in onda le immagini relative alla storia di Vasco Rossi.

I fan al soundcheck di Vasco Rossi al Parco Ferrari (ANSA | ALESSANDRO DI MEO)

Una straordinaria festa di «compleanno»

Quello che attende le centinaia di migliaia di fan di Vasco Rossi è uno dei concerti più straordinari della storia. Modena non ha mai ospitato così tanta gente a un solo evento. D’altronde Vasco Rossi questa volta ha deciso di fare davvero le cose in grande. La sua idea è infatti quella di festeggiare il suo quarantesimo anno di carriera. La scelta della città non è affatto casuale: pare infatti che il cantante abbia iniziato proprio da Modena e, con il tempo, sia riuscito a conquistare tutto il resto dell’Italia.

Un palco mai visto prima

Per i festeggiamenti non si è fatto mancare niente con strutture all’avanguardia che si dispiegano per tutto il Modena Park. Il palco, poi, è letteralmente gigantesco alto ventotto metri e largo cinquanta. Le stesse dimensioni di un palazzo a cinque piano. Secondo quanto dichiarato dal team di professionisti che concorrono ai preparativi, si tratta di «un palco mai visto prima». Lo spettacolo durerà circa tre ore e mezza e sarà una carrellata di brani vecchi e più recenti, con un’infinità di chicche.