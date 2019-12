Milwaukee vince la sedicesima di fila

NEW YORK - Milwaukee centra il 16° successo consecutivo in Nba stendendo per 127-112 i Pelicans di Melli (zero punti) nonostante l'assenza di Antetokounmpo. Harden realizza 55 punti nel 116-110 di Houston a Cleveland. I Lakers passano 96-87 a Orlando, i Clippers travolgono 112-92 Toronto: Leonard riceve l'anello del 2019 e «ringrazia» con 23 punti. Gallinari ne realizza 14, ma Sacramento batte Oklahoma.

I risultati della notte NBA:

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 127-112

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 87-96

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers 92-112

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 110-116

Indiana Pacers-Boston Celtics 122-117

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 94-93

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 108-113

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 136-102

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 116-127

Phoenix-Suns-Memphis Grizzlies 108-115

Golden State Warriors-New York Knicks 122-124 Ot