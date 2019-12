NEW YORK - Vittorie importanti e sudatissime nella Eastern Conference di Nba per Philadelphia e Miami: i 76ers piegano l'ambiziosa Denver 97-92 (Joel Embiid decisivo negli ultimi secondi), gli Heat prevalgono su Atlanta all'overtime (135-121). Così entrambe continuano a inseguire Milwaukee e Boston in ottica playoff. Malissimo New York, al decimo ko di fila: Damian Lillard (31 punti) e il grande ex Carmelo Anthony (16) fanno vincere Portland 115-87.

