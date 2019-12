I Bucks volano: 12 vittorie di fila. New York travolta

NEW YORK - Milwaukee non ha nessun problema ad allungare a 12 la striscia di successi consecutivi contro i disastrati (e disastrosi) Knicks. Le statistiche di Giannis Antetokounmpo rischiano (quasi) di passare inosservate - 29 punti e 15 rimbalzi per lui - se non si presta attenzione al minutaggio: solo 22 minuti in campo per il greco, che tira 10/14 e addirittura 3/4 da tre punti (fatica soltanto ai liberi: 6/11). Philadelphia vince l'ottava partita nelle ultime nove e continua a mantenersi imbattuta davanti al pubblico di casa. Sette giocatori e tutto il quintetto base in doppia cifra per gli Indiana Pacers, che tornano alla vittoria sbancando il FedEx Forum contro dei Grizzlies decimati dagli infortuni.

Questi i risultati della notte Nba:

Milwaukee Bucks-New ​​​​​​​York Knicks 132-88

Philadelphia 76ers-Utah Jazz 103-94

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 104-117

Atlanta Hawks-Golden State Warriors 104-79

Charlotte Hornets-Phoenix Suns 104-109

Sacramento Kings-Chicago Bulls 106-113