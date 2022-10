Paolo Banchero continua ad incantare (ma Orlando continua a perdere)

NEW YORK - Non si arresta la striscia di partita da 20+ per Paolo Banchero, che ne segna 29 contro i Cavaliers, aggiungendo anche 8 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e con 10/19 al tiro e 3/5 dall'arco. L'unico grande problema resta l'aver rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria: Orlando infatti perde anche contro Cleveland, sprofondando sullo 0-5 di record e restando così l'unica squadra della Eastern Conference a non aver ancora conquistato neanche un successo.

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 103-92

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 113-118

New York Knicks-Charlotte Hornets 134-131 dTs

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 119-109

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 110-99

Chicago Bulls-Indiana Pacers 124-109

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 122-134

Utah Jazz-Houston Rockets 109-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 110-99

Portland Trail Blazers-Miami Heat 98-119