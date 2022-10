Prima vittoria per la Juve: 3-1 al Maccabi Haifa. Il Milan crolla a Londra: 3-0 del Chelsea

La Juventus ottiene la prima vittoria in questa Champions League e resta in corsa per la qualificazione. Apre le marcature dopo la mezz'ora Rabiot, su una splendida verticalizzazione di Di Maria, poi a inizio ripresa il Fideo serve un altro assist per il mancino vincente di Vlahovic. Nel Maccabi entra prima in campo Atzili e colpisce tre pali, poi è il turno di David che la riapre nel finale. Rabiot, tuttavia, trova la doppietta (ancora Di Maria da rifinitore) che regala i 3 punti alla Juve.

GRUPPO H Classifica: Benfica, Psg 7, Juventus 3, Maccabi Haifa 0

Prima giornata (06/09): PSG-Juventus 2-1, Benfica-Maccabi Haifa 2-0

Seconda giornata (14/09): Juventus-Benfica 1-2, Maccabi Haifa-PSG 1-3

Terza giornata (5/10): Juventus-Maccabi Haifa 3-1, Benfica-PSG 1-1

Quarta giornata (11/10): ore 18.45 - Maccabi Haifa-Juventus, ore 21.00 - PSG-Benfica

Quinta giornata (25/10): ore 21.00 - PSG-Maccabi Haifa, ore 21.00 - Benfica-Juventus

Sesta giornata (2/11): ore 21.00 - Juventus-PSG, ore 21.00 - Maccabi Haifa-Benfica

il Milan crolla a Londra: 3-0 del Chelsea

Un Milan in grande difficoltà a causa dei numerosi assenti cade a Stamford Bridge e rilancia le ambizioni del Chelsea per il passaggio del turno. La squadra di Pioli parte bene ma si scioglie dopo il vantaggio dei Blues segnato da Fofana. Nella ripresa il Chelsea sembra avere una migliore condizione fisica e chiude il match con le reti di Aubameyang e James. In classifica Salisburgo primo a 5 punti, Chelsea e Milan a 4

GRUPPO E Classifica: Salisurgo 5, Milan, Chelsea 4, Dinamo Zagabria 3

Prima giornata (06/09): Dinamo Zagabria-Chelsea 1-0, Salisburgo-Milan 1-1

Seconda giornata (14/09): Milan-Dinamo Zagabria 3-1, Chelsea-Salisburgo 1-1

Terza giornata (5/10): Salisburgo-Dinamo Zagabria 1-0, Chelsea-Milan 3-0

Quarta giornata (11/10): ore 21.00 - Dinamo Zagabria-Salisburgo, ore 21.00 - Milan-Chelsea

Quinta giornata (25/10): ore 18.45 - Salisburgo-Chelsea, ore 21.00 - Dinamo Zagabria-Milan

Sesta giornata (2/11): ore 21.00 - Chelsea-Dinamo Zagabria, ore 21.00 - Milan-Salisburgo

Goleade per City e Dortmund

Il Milan cade a Londra col Chelsea e la Juve batte il Maccabi. Nelle altre partite della serata di Champions è 1-1 nel girone dei bianconeri tra Psg e Benfica, mentre in quello del Milan il Salisburgo batte la Dinamo Zagabria (giocata alle 18.45). Goleade per City e Dortmund nel gruppo G, vincono anche Real e Lipsia nell'F.

Il Barcellona chiama il pubblico contro l'Inter: «12mo giocatore»

Digerita la sconfitta il Barcellona guarda avanti e chiama al Nou Camp il popolo blaugrana all'indomani del ko contro l'Inter: «Mercoledì prossimo - il messaggio del club postato su twitter con tanto di foto del Camp Nou gremito - voi sarete il dodicesimo giocatore». Obiettivo il traguardo degli ottavi di Champions. Una nuova vittoria dell'Inter consegnerebbe il pass ai nerazzurri relegando i padroni di casa in Europa League (complice anche il risultato del Viktoria Plzen).

Anche un pareggio sarebbe un risultato negativo per gli uomini di Xavi: a quel punto all'Inter basterebbe battere il Plzen nel match successivo per garantirsi il passaggio del turno. Al Barcellona non resta che vincere onde evitare l'esperienza dello scorso anno con la retrocessione in Europa League.