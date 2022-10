Banchero segna 20 punti ma Orlando perde ancora

Brooklyn batte in casa Toronto grazie ai 57 punti in due di Irving e Durant, Denver sorprende Golden State a San Francisco nonostante i 34 punti di Steph Curry e condanna gli Warriors al ko. Morant segna 49 punti e trascina Memphis al successo in rimonta contro Houston, Banchero ne realizza 20 contro Atlanta, ma Orlando perde ancora. Vittorie all'OT per Utah (Fontecchio in panchina tutto il match) e Portland, trascinata dai 41 punti di Lillard contro Phoenix

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans 112-124

Indiana Pacers-San Antonio Spurs 134-137

Washington Wizards-Chicago Bulls 102-100

Atlanta Hawks-Orlando Magic 108-98

Brooklyn Nets-Toronto Raptors 109-105

Miami Heat-Boston Celtics 104-111

New York Knicks-Detroit Pistons 130-106

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 122-129

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 126-132

Golden State Warriors-Denver Nuggets 123-128

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 113-111