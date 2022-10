Il Milan affonda la Juve: 2-0 a San Siro. L'Inter riparte in campionato: 2-1 al Sassuolo

Va al Milan il big match della 9^ giornata, 2-0 alla Juventus staccata ora di sette punti in classifica. La squadra di Pioli aggancia provvisoriamente in vetta Napoli e Atalanta. In avvio pericoloso Cuadrado, sfortunato Leao: doppio palo prima di tacco e poi dalla distanza. La sblocca Tomori in girata prima dell'intervallo, raddoppia Diaz a inizio ripresa. Poca fortuna per Milik e Kean nel finale.

L'Inter riparte in campionato: 2-1 al Sassuolo

L'Inter torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive. Dzeko decisivo con una rete per tempo: raggiunge e sorpassa quota 100 gol in Serie A e conferma la sua tradizione favorevole contro i neroverdi: a nessuna squadra ha segnato di più in Italia. Il Sassuolo sogna il colpaccio dopo il pareggio di Frattesi, ma non riesce a reagire dopo il secondo svantaggio.

Bologna-Samp 1-1, a Dominguez risponde Djuricic

Occorreva un risultato positivo per risollevare il morale. La Samp trova un buon pari (1-1) a Bologna nella prima uscita di Stankovic sulla panchina blucerchiata. Parte meglio il Bologna che trova la rete del vantaggio grazie a Dominguez. Il centrocampista colpisce anche una traversa. Nella ripresa, la Samp alza il baricentro, accelera e trova la rete del pari grazie a un colpo di testa di Djuricic. La Samp raccoglie il terzo punto in campionato.